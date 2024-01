Welkom in het Chicago van Al Capone, 70 jaar na zijn dood

Hij is misschien wel de meest beruchte gangster aller tijden. Waarom kunnen we maar geen genoeg krijgen van de meedogenloze moordenaar e?n familieman Al Capone? Erik Brouwer ging naar Chicago en zocht het uit.

Volgens de tourgids van de Untouchables Tour is ‘Chicago bezoeken en deze tour niet nemen als naar Nederland gaan en de windmolens niet zien’. Hij zegt: ‘Iedereen kent Capone. Toch was er tot de eerste tour in 1988 niets in Chicago dat aan hem deed denken. De meeste inwoners van Chicago waren toen nog bang toe te geven dat we hier vandaan kwamen. Mensen maakten dan van hun handen een machinegeweer en schreeuwden: RATATATATATATA! Het gemeentebestuur wilde niet met Capone worden geassocieerd en pas de laatste jaren is de schaamte over het gangsterverleden volledig verdwenen.’

In het zwarte tourbusje zitten kogelgaten. De chauffeur draagt bretels en een Stetson en heeft als bijnaam Southside Da Brewmaster. Soms drukt hij op een knop en dan klinkt het RATATATATATATA! van een machinegeweer. De eerste stop is de Holy Name Cathedral waar de bieroorlog uit de hand liep en de bus rijdt natuurlijk naar de plek waar op 14 februari 1929 de Saint Valentine’s Massacre plaatsvond. Het gebeurde in een garage. Mannen verkleed als agenten stormden binnen en maaiden zeven vijanden neer met machinegeweren. De daders werden nooit gepakt. Toch weet bijna iedereen in Chicago wie achter de massamoord zat en bootlegger George ‘Bugs’ Moran zei: ‘Alleen Capone moordt op deze manier.’

Er mogen foto’s worden gemaakt. ‘Daar schoten ze elkaar allemaal neer,’ zegt een man in een T-shirt waarop staat ‘Wanted: American Gangster, Al Capone, DEAD OR ALIVE’. Na een 1,5 uur durende bedevaart langs andere historische Capone-plekken keert de bus terug bij de McDonald’s op North Clark Street waar de tour begon. Tourgids Shoulders adviseert met lichte dwang Southside Da Brewmaster een flinke fooi te geven en hij voegt eraan toe dat er Capone-souvenirs te koop zijn. De bestseller is volgens hem het Untouchables-boek voor 15 dollar en hij raadt een Scarface-koffiemok aan en een Al Capone-shotglaasje voor ‘slechts 5 dollar’.

