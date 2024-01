Marijke Helwegen: 'Je kunt me tot plastic servies recyclen'

Nederland kent Marijke Helwegen (68) als de vrouw die ‘borstjes vooruit, lipjes getuit’ tot haar lijfspreuk heeft gemaakt en waarvan wordt gezegd dat ze zich vaker heeft laten verbouwen dan paleis Soestdijk. ‘Ik heb altijd gedacht dat mensen wel door mijn spel, het typetje dat ik speel, heen zouden kunnen prikken.’

We kennen u toch vooral van de cosmetische ingrepen die u bij uzelf hebt laten uitvoeren...

‘Je kunt me na mijn dood inderdaad recyclen tot plastic servies. Het rijtje ingrepen valt echter wel mee. Ik kan het je precies opnoemen, namelijk: een borstvergroting, lip- en ooglidcorrectie en een facelift. That’s it! Slechts een fractie van wat men altijd zegt. En ik gebruik ook geen poeders in de neus, alleen de dure merken van de parfumerie op de neus.’

Op welke momenten ervaart u uw ingrepen als een last?

‘Op sommige feestjes en premie?res. Dan zwaai ik wat BN’ers gedag, maar gooien ze snel die wijs- vinger voor hun mond, daarbij een ssst-geluid makend omdat ze niet herinnerd willen worden aan de operatie die ze bij zichzelf hebben laten uitvoeren, maar liever geheim houden. Prima, maar ga mij dan niet achter m’n rug om zwart lopen maken door te roepen dat je er niet uit wilt zien als Marijke Helwegen. Kom dan eens naast me voor de spiegel staan, ouwe heks, denk ik dan. Ik zal me door jou toch zeker niet onder het tapijt laten vegen?

Of een keer in het toilet van een theater, waar ik drie dames negatief over mij hoorde praten. Ze wisten echter niet dat ik in het wc-hokje stiekem meeluisterde. Ik stormde naar buiten en vertelde ze eens flink de waarheid. En met succes, de dames werden muisstil. Heb niet zo snel een vooroordeel over anderen, maar zorg dat jezelf doet waar je goed in bent. Het is zo makkelijk om iemand met woorden helemaal af te breken, maar vaak doe je dat vooral uit onvrede over jezelf.’

