'Mozart was een eikel die onuitstaanbare kutdeuntjes schreef'

Hij specialiseerde zich in opera (om gek van te worden), symfonie (om van te braken), pianoconcert (om je lul van in tweeën te snijden) en kamermuziek (om je vrouw van door het raam te gooien). Als je een uur naar Mozart luistert, sta je op het punt om zelfmoord te plegen. Als je twee uur naar Mozart luistert, heb je een uur tevoren al zelfmoord gepleegd.

— Pas op: satire! Elke week fileert de onderschatte Vlaamse schrijver Herman Brusselmans een overschat persoon uit de wereldgeschiedenis. ‘Een stilistische oefening in iemand uitschelden’, zoals hij het zelf noemt. Dat kun je grappig vinden, of niet. Illustratie: Steve Nestorovski. —

Hij schreef onuitstaanbare, oubollige, protserige, gruwelijke kutdeuntjes en iedereen die zegt dat hij van Mozart houdt moet je mijden als de pest. Desnoods giet je over deze eikel of dit hoerachtige rotwijf een pan hete appelspijs over de vierkante kop.

Wolfgang Amadeus Mozart werd geboren in Salzburg op 27 januari 1756 als zoon van Heinrich Himmeltod Mozart, een verkoper van katoenen pissijns, en Alma Ulma Mozart-Prulma, een lelijk wijf dat koorddanste, op voorwaarde dat het koord op de grond lag. Hij had een broertje, Horst, en een zusje, Andalouse, die op een keer zoveel matseballen at dat haar lever ontplofte. Over haar schreef Mozart op 8-jarige leeftijd het deuntje Unsere Andalouse Explodierte, dat later werd gecoverd door Lee Towers onder de titel Als de Kraanman Bezopen Is.

Ja, Mozart begon al heel vroeg met componeren en een beter bewijs dat je beter veel later met componeren kan beginnen, moet nog verzonnen worden. Geen piano was veilig voor hem, hij ramde erop tot z’n grote tenen begonnen te bloeden, want aanvankelijk speelde hij met z’n voeten omdat z’n handen voortdurend in het gips zaten van te veel en te gewelddadig rukken. Enige bekende voosjes van Mozart zijn Alla Turca, over een Turk die op een ochtend wakker wordt met een heipaal in z’n anus; Die Zauberflöte, over een huisvrouw die haar man bedriegt met een aspergekweker, een duikbrilontwerper en een Mechelse herder, en Requiem, een verslag van de dood in het algemeen en het overlijden in het bijzonder.

Mozart trouwde met Constance Weber, een zigeunerin die de toekomst kon voorspellen aan de hand van een halve kilo zemelen, twee brandende kaarsen en de cloaca van een struisvogel. Ze kregen zes kinderen van wie er vier op heel jonge leeftijd stierven, respectievelijk aan de kroep, de mazelen, de rode hond en het oversteken van de straat zonder eerst te kijken en verpletterd worden door een postkoets. De twee andere kinderen, Jochem en Helmut, begonnen samen een duo dat op kermissen van toupet wisselde zonder dat iemand het kon zien.

Hun vader, Amadeus, stierf op jonge leeftijd aan rokershoest. Hij liet een oeuvre na dat tot op de dag van vandaag irritanter is dan een kopje koffie drinken met Jort Kelder. Mozart is een mietje! Mozart is een mietje!