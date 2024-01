Nu op Instagram: de beste luchtfoto's van Amsterdam

Een dam in de rivier was rond 1250 voor menig provinciaal de aanleiding om naar de monding van de Amstel te verhuizen. Natuurlijk, zo rond het jaar 1000 werd begonnen met het ontginnen van het moerassige gebied genaamd Aemestelle, maar die dam was wel een dingetje.

Fotografie Cris Toala Olivares, Reuters

De Val van Antwerpen in 1585 luidde de opmars van Amsterdam als voornaamste handelsstad van West-Europa in, een positie die in de Gouden Eeuw tot epische proporties werd uitgebouwd. En dat is te zien op de stadskaart. In de 17de eeuw groeide het aantal inwoners van 30.000 naar 210.000, ondanks het feit dat een op de tien Amsterdammers in 1664 stierf aan de pest. De boogvormige grachtengordel is het stedenbouwkundige resultaat van die stormachtige groei. Het duurde een paar eeuwen, maar de industriële revolutie gaf de stad het laatste zetje richting het stratenplan zoals we dat nu kennen.

De hoofdstad (sinds 1806) bleef maar groeien. De laatste grootschalige uitbreidingen omvatten gebieden als IJburg, het Arenagebied en de Zuidas. En de volgende mega-uitbreiding komt er alweer aan: aan de noordwestkant van de stad, aan weerszijden van het IJ, wordt tot 2040 op een gebied van 6,5 vierkante kilometer de wijk Haven-Stad (maximaal 70.000 woningen) uit de grond gestampt.

