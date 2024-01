De nieuwe serie Snowfall is het ghetto-Game of Thrones

Snowfall – Ambitieus getto-drama over de opkomst van crack in het LA van 1983.

Hoog op alle must-watchlijstjes van Amerikaanse tvrecensenten prijkt Snowfall, een serie over de even onstuitbare als gewelddadige opmars van crack in South Central Los Angeles begin jaren 80. Dit gevaarlijke deel van de stad is bekend terrein voor John Singleton, de regisseur van het drugs-epos. Hij woont er zelf en nam er in 1991 de film op waarmee hij internationaal doorbrak, Boyz N the Hood. Ook een film over de getto’s van LA, waar gangs en dealers de dienst uitmaken.

Een betere film heeft Singleton daarna eerlijk gezegd nooit meer gemaakt, dus voor hem hangt er veel van het welslagen van Snowfall af. Dat hij de serie zelf omschrijft als een ‘Ghetto Game Of Thrones’ is in ieder geval al een lekker begin. Hoofdpersoon is Franklin Saint, een brave knul die tienen haalt op school, af en toe een beetje in wiet dealt en zo via via uitkomt bij crack, de nieuwe goudader. Bij deze serie loont het om vol te houden, want Singleton en zijn team schrijvers hebben ervoor gekozen het verhaal langzaam te ontvouwen via meerdere personages. Zo is er de undercover CIA-agent die met crackgeld de Contra’s in Nicaragua sponsort, de dochter van een kartelbaas die haar eigen handeltje wil opzetten en een Mexicaanse worstelaar die het aan de stok krijgt met een machtige misdaadfamilie. Snowfall wordt in de VS uitgezonden door FX, dus je zult de serie zelf online moeten opspeuren.