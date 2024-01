'Preutse vrouwen zijn opwindender dan van die porno-types'

Het langste interview aller tijden, afgenomen door de lezers van Nieuwe Revu. Heb je ook een vraag voor Maxim? Stel ’m via [email protected].

Fotografie ANP

Kim Holland of Bobbi Eden?Bert van Angelen

Oei. Lastige vraag. Ik heb ooit eens naar het tv-kanaal van Kim Holland gekeken. Was gratis. Het heette Hete Hollandse Meiden of zoiets. Een man gewapend met een amateurcamcorder praat met lichtsneue meisjes over ditjes en datjes. Het zijn echt kutgesprekken die nergens over gaan en er komt ook geen einde aan. Maar als je dan bijna in slaap valt, krijg je ineens zonder waarschuwing fullscreen en veel te close het vrouwelijk geslacht in beeld. Ik schrok daar van. Extreem in-your-face, zeg maar. Dat is het probleem met de hele seksindustrie. Het is te weinig subtiel. Een ordinaire vrouw die in een fluorbikini tegen je zegt: ‘Oh ja schatje, spuit maar lekker over mijn tieten!’ vind ik niet heel opwindend. Preutse vrouwen zijn eigenlijk veel opwindender. Bobbi Eden lijkt mij best aardig. Verder weet ik bitter weinig van haar.

Lees de hele column van Maxim Hartman op Blendle.