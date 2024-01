Wie denkt Erica Terpstra wel dat zij is?

PROFIEL — Topsport, politiek en televisie maken: Erica Terpstra (74) kan het allemaal. Het zwembad en de Tweede Kamer ziet ze echter al een tijdje niet meer en nu wordt ook haar derde talent de nek omgedraaid: Terpstra stopt noodgedwongen met Erica op Reis.

Stoppen met het reisprogramma? Erica Terpstra was toch net weer terug van een intensieve revalidatie?Daarom is het moment ook zo beroerd. Vlak na de kerst van 2014 werd ze met een onheilspellende bacterie in haar been opgenomen in het ziekenhuis. Het kostte haar 1,5 jaar om opnieuw te leren staan en lopen. Net nu ze weer een tijdje lekker gaat, wordt het grootste lichtpunt in haar leven afgepakt.

Wie is nou de boosdoener? Omroep Max of de publieke omroep?Niemand durft tot nu toe de verantwoordelijkheid te nemen. Aanvankelijk kwam naar buiten dat de NPO-zenderbazen het na zes seizoenen wel welletjes vonden met de avonturen van de gezelligerd. De bobo’s van de publieke omroep zouden toe zijn aan iets nieuws. Even later beweerden insiders dat Omroep Max-baas Jan Slagter zich prima hard had kunnen maken voor de presentatrice die hij op iedere perspresentatie zo aanprees, waardeerde en knuffelde. De liefde blijkt echter bekoeld: Terpstra vliegt niet meer voor Max, behalve de laan uit.

En nu?Terpstra heeft ieder werelddeel voor Max bezocht en overal dikke vrienden gemaakt. Zelfs de dalai lama pakte ze in. Wellicht heeft de eerste man binnen het Tibetaans boeddhisme nog een fraai baantje voor haar beschikbaar?

???????Wat moeten we weten over Erica Terpstra?Voor de huidige generatie jongeren is het bijna onvoorstelbaar, maar de pompeuze presentatrice won op de Spelen van 1960 en 1964 zilver en brons bij het zwemmen. Zat van 1977 tot 2003 in de Tweede Kamer, behalve toen ze in de jaren 90 4 jaar staatssecretaris was. Heeft twee zoons, is begin jaren 80 gescheiden en sindsdien vrijgezel. Praat nimmer over haar seksleven. Dat houden we graag zo.

Wat vindt Erica Terpstra van zichzelf?‘Ik dacht altijd dat ik 35 zou blijven en dat het leven helemaal van mij was, maar dat is dus niet zo.’

Wat vinden wij van Erica Terpstra?Het zit er dik in dat ze het zwaar krijgt na de laatste aflevering.

Wat vinden anderen van Erica Terpstra?

Frits Huffnagel - Ook VVD