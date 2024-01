Is Brandende Liefde van Jan Wolkers het opwindendste boek ooit?

Wie zonder haast en limiet naar seks wenst te kijken, kan terecht op chaturbate.com, waar dames in diverse stadia van pikante ontkleding en opwinding de toeschouwer tot een bijdrage trachten te verleiden. Onvermijdelijk is dat nogal saai. Daarom zou literabate (een samentrekking van literature en masturbate) zomaar een nieuwe trend kunnen worden. Dit zijn de 10 beste boeken om in e?e?n ruk uit te lezen.

Nr. 9: Brandende Liefde, van Jan Wolkers

Dood en erotiek zijn de thema’s van Jan Wolkers. Hij debuteerde met Kort Amerikaans in 1962, Turks Fruit (1967) werd fraai verfilmd door Paul Verhoeven. Brandende Liefde behoort tot het latere werk van Wolkers. Het werd matig ontvangen. Effectbejag, zo luidde de kritiek. Wolkers overleed 82 jaar oud op zijn geliefde eiland Texel in 2007.

De ik-persoon in Brandende Liefde krijgt bijles Frans van mevrouw Bonnema, een preutse, stijve dame. De buurvrouw is Anna, getrouwd, begerenswaardig, mollig. Ze poseert flirtend voor de ik, uiteindelijk ook naakt, zelfs nog als ze zwanger is. En ze doet aangename dingen met de schilder. Tot het natuurlijk allemaal uit elkaar spat, al biedt het einde (10 jaar later) nog wat hoop.

‘Ineens voelde ik haar warme mond tegen mijn billen, en toen haar tanden vlak bij mijn aars mijn vlees binnendrongen, schoot een scherpe pijn door me heen, die in een hijgende schreeuw van lust uitliep. Meteen greep ze mijn stijf naar voren schietende pik en begon me wild en dwingend af te trekken. “Stil blijven staan,” gebood ze met een rauwe stem die tegen mijn billen gesmoord werd. “Geef je over! Laat je gaan, vooruit!”’

Lees de hele Top 10 op Blendle.