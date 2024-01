Vrij worstelen voor vrouwen: de jaren 80 zijn terug op Netflix

Glow – De worstelende vrouwtjesputters uit de jaren 80 zijn terug. Op Netflix. Geestig.

Dat is nog eens een vreemde auditie waar Ruth Wilder (Alison Brie; Trudy Campbell in Mad Men en de stem van Diane Nguyen in BoJack Horseman) in verzeild raakt. Een castingbureau zoekt ‘onconventionele vrouwen’. Niet voor een film of serie, maar voor een soort vrijworstelshow voor vrouwen. Even is er verwarring: moeten we worstelaars spélen, of zíjn?

Dat laatste dus. Gorgeous Ladies of Wrestling (kort: Glow) heeft echt bestaan, in de jaren 80. Vandaar de overload aan leggings, zweetbandjes en badpakachtige fitness-outfits. De vanuit Las Vegas op televisie uitgezonden shows stopten toen de jaren 90 begonnen. Een van de worstelaarsters kocht het Glow-concept, bracht het terug naar Vegas en liet er door de makers van Orange Is the New Black een serie van maken, die deze week op Netflix verschijnt.

In tien afleveringen volgen we de groep vrouwen die wordt klaargestoomd om elkaar af te maken in de ring. Niet echt maar nep, want hoewel de actie echt lijkt, is alles gescript en heeft de ‘sport’ niks met echte vechtsport te maken. Glow lijkt een beetje een kruising van OITNB en Dodgeball, wat betreft een hoop vrouwen en een malle jaren 80-sport. Mooie plaatjes, geestig verhaal Zeker het kijken waard dus.