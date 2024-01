Kim Holland: Jesse Klaver zou best auditie mogen doen voor mijn films

PROFIEL — Het klusje wordt steeds taaier voor informateur Tjeenk Willink. Pietje wil niet bij Jantje horen en Klaasje wil niet knikkeren met Keesje. En toen Jesse Klaver (31) vorige week uit het formatieproces stapte, kon er ook een streep door GroenLinks.

Fotografie ANP

Waarom werden de formatiegesprekken afgebroken? Klaver is toch zo’n doorzetter?De onderhandelingen voor een mogelijke kabinetsformatie met VVD, CDA en D66 liepen stuk op migratie. Klaver kon zich niet vinden in het voorgenomen Europese immigratiebeleid. Hij is het erover eens dat de vele economische migranten moeten worden teruggestuurd en dat we de buitengrenzen van Europa veel strenger moeten bewaken. Maar waar de andere partijen Europa voor iedere vluchteling hermetisch willen dichttimmeren, wil Klaver een deurtje voor mensen die vluchten vanwege politiek of oorlogsgeweld. Daarop liepen de gesprekken spaak.

En nu?GroenLinks is door informateur Tjeenk Willink subtiel voorzien van een dikke rode streep. Het kan een rol in de regering wel op de groene buik schrijven.

Wat voor reacties kreeg Klaver?De een vindt het zwaar oké dat Klaver zijn rug recht heeft gehouden en bij zijn standpunten bleef. De ander vindt het zonde dat hij zijn kansen heeft verprutst om in de regering te komen. Daar had GroenLinks op andere punten zoals klimaat, milieu, sociale gelijkheid en maatschappelijke zorg wellicht meer kunnen betekenen dan straks vanuit de oppositie.

Wat moeten we weten over Klaver?Zoon van een Marokkaanse vader en Nederlandse moeder van Indische afkomst. Werd in 2010 op z’n 24ste lid van de Tweede Kamer namens GL en is sinds mei 2015 fractievoorzitter. Maakte in datzelfde jaar een hoop los door zijn kritische houding tegenover de toenmalige president-commissaris van ABN AMRO Rik baron van Slingelandt, die een recent toegekende bonus aan de top van ABN AMRO verdedigde. Journalist Fons de Poel, die zelf geregeld bijklust voor die bank, noemde Klaver daarop in Brandpunt ‘snotneus’. Dat kwam De Poel duur te staan: hij werd resoluut van het programma afgehaald.

Wat vindt Jesse Klaver van zichzelf?‘Door de wielersport heb ik mijn doorzettingsvermogen ontwikkeld. Ik leerde afzien en verder te gaan met pijn.’

Wat vinden wij van Jesse Klaver?Een beetje doorzettingsvermogen was nu wel handig geweest tijdens de formatiegesprekken.

Wat vinden anderen van Jesse Klaver?

Kim Holland - Porno-onderneemster

‘Omdat ik in een totaal andere industrie zit, heb ik me al jaren geleden voorgenomen me niet uit te laten over gevoelige zaken als politiek, voetbal en andere onderwerpen waar mensen sterke meningen over hebben. Dat hoort nou eenmaal niet bij mijn vak en dus hou ik me daar helemaal buiten. Of ik Jesse Klaver wel ken? Ja, ik weet wel hoe hij eruitziet en natuurlijk volg ik het nieuws. Hij zou best auditie mogen doen voor een van mijn films. Dat zou in ieder geval veel kijkers opleveren, want ik denk dat velen hem weleens in actie zouden willen zien. Vooral bij de jongere kijker ligt hij goed, denk ik.’

