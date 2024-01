Gruweldood in gevangenis VS: uren gemarteld onder kokend hete douche

Darren Rainey stierf 5 jaar ­geleden een gruwelijke dood in een gevangenis in Florida. Zijn bewaarders hadden hem urenlang opgesloten onder een kokend hete douche. Reconstructie van een ­gruwelijke dood.

De bewaarders doen de deur van de douchecabine op slot en schroeven de temperatuur van het water omhoog. Naar 80 graden Celsius. Dan laten ze Darren Rainey zitten. Het douchehokje is niet veel groter dan een bezemkast. Hij kan onmogelijk aan het hete water ontsnappen. Andere gevangenen horen Rainey gillen en krijsen. Hij smeekt de bewaarders om genade. ‘Ik kan het niet meer aan... Het spijt me... Ik zal het nooit meer doen...’ schreeuwt hij. Met gebalde vuisten slaat hij non-stop op de deur – de blauwe plekken op zijn handen bewijzen dat later.

Zijn smeekbedes gaan 30 minuten lang door, maar geen van de bewaarders reageert. Bijna 2 uur later, om 21.30 uur, doet Robin Clarke de deur van de douchecabine open. Raineys geschreeuw is verstomd. Hij ligt dood op de vloer. De bewaarder belt om medische assistentie. Volgens een verpleegster is de temperatuur van zijn lichaam zo hoog, dat het niet te meten is met een thermometer.

De autopsie is eigenlijk amper uit te voeren. Waar de lijkschouwer Dr. Emma Lew Rainey ook vastpakt, overal blijft het weefsel van de dode gevangene aan haar latex handschoenen plakken. Gevangenismedewerkers drukken de nabestaanden van Rainey op het hart zijn stoffelijke resten zo snel mogelijk te laten cremeren.

