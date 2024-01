Steven Van Zandt: van Springsteen via de Sopranos naar Carré

We zouden het inmiddels bijna zijn vergeten, maar de rechterhand van Bruce Springsteen en Tony Soprano stapte ooit uit de E Street Band om zijn solocarrière te starten. Eindelijk heeft hij die weer opgepakt. En hoe. Leon Verdonschot ontmoet Little Steven. ‘Domheid is de enige constante factor in mijn loopbaan.’

In de backstage van het openluchttheater in Leipzig waar hij vanavond speelt met zijn 14-koppige Disciples of Soul, begon Little Steven alias Miami Steve alias Steven Van Zandt (66) het gesprek juist met vertellen dat hij niet alleen zo blij is dat hij eindelijk terug is met zijn eigen band, maar ook met het feit dat hij op zijn nieuwe album Soulfire eens níet over politiek zingt.

Het internationaal bejubelde album is een ode aan de muziekgeschiedenis; de muziekliefde spat er vanaf. De tijd dat alles wat hij deed een vorm van politiek engagement was, die is voorbij, zegt hij ferm. Jaren heeft hij dat gedaan. Hij was de man achter Artists United Against Apartheid, hij was de man die in 1984 een single maakte die zijn platenmaatschappij EMI weigerde uit te brengen: Vote (that mutha out), tegen de herkiezing van Ronald Reagan.

‘Alles en iedereen wilde ik politiseren. Mijn vrienden, andere artiesten, zoveel mogelijk publiek. Ik was de man die iedereen het liefst persoonlijk wilde uitleggen dat Reagan níet God was, en dat het een leugen was dat wij wereldwijd democratie ondersteunden.’ Maar zijn rol zit erop, zegt hij. Hij heeft alles gezongen wat hij vindt. ‘Wat zou ik nu nog moeten bijdragen aan het uitleggen van Donald Trump? De man legt zichzelf iedere dag tamelijk helder uit, ha!’

