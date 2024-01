Bizarre complottheorie: Tupac leeft nog

7 September 1996 is een van de zwartste bladzijdes uit de hiphopgeschiedenis. Loopt de moordenaar van Tupac, de markantste rapper uit de jaren 90, nog altijd vrij rond? Is er überhaupt wel een dader? Vier complottheorieën.

Fotografie Getty Images

Tupac is helemaal niet dood, hij is toegetreden tot het selecte clubje waartoe ook Elvis, Kurt Cobain en Bruce Lee behoren. Sterren die hun eigen dood in sce?ne hebben gezet en nu op een tropisch eiland met een kokosnoot tjokvol rum in de hand liggen te genieten van hun poen, rust en anonimiteit. Bavaria heeft daar ooit een geinige tv-commercial over gemaakt.

Complotdenkers geloven heilig dat Tupac op Cuba zit, waar hij ondergedoken zou zijn bij zijn tante Assata Shakur. Deze Black Panther-activiste vluchtte in 1984 naar het land van Fidel Castro, nadat ze was ontsnapt uit de gevangenis waar ze vastzat voor een dodelijke schietpartij. Begin vorig jaar dook er op het internet een foto op van Tupac die op Cuba aan het feesten was met Rihanna. Gephotoshopt natuurlijk, maar voor de complotdenkers het zoveelste bewijs om hun dwaze theorie te promoveren tot keiharde werkelijkheid.

Want waarom droeg Tupac die avond in Vegas geen kogelvrij vest, zoals hij in de voorgaande maanden standaard deed in het openbaar? Waarom stond in het autopsierapport dat Tupac 1,83 meter was en 97 kilo woog, terwijl hij in werkelijkheid 1,77 meter lang was en 76 kilo zwaar was? Waarom ging de begrafenisondernemer daags na Tupacs crematie met pensioen en heeft niemand hem daarna ooit nog gezien of gehoord? Waarom heeft Tupac meer albums uitgebracht na zijn dood (zeven) dan toen hij nog leefde (vier)? En waarom bracht het Death Row-label amper 2 maanden na zijn overlijden een nieuw album uit van Tupac onder zijn alter ego Makaveli? Omdat je die letters door elkaar kunt husselen en er dan staat: Am Alive K. Daarom dus!

