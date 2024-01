Unieke talenten worden ze genoemd: ambtenaren die meer verdienen dan de balkenendenorm. Denk aan ziekenhuisdirecteuren en de baas van De Nederlandsche Bank, die meer verdienen dan het in de Wet Normering Topinkomens vastgestelde maximum van 181.000 euro. En presentatoren.

Een van de overheidsinstellingen die met geld smijt alsof het 1922 is en er een feestje gaande is in huize Gatsby, is de publieke omroep. Vooral BNN-Vara maakt het bont; vier van de vijf grootverdieners (hoi Matthijs, hoi Giel!) van de staatsomroep zitten bij die vereniging, die jaarlijks zijn handje ophoudt bij zijn leden én bij de belastingbetaler. Daarvan maken ze dan programma’s als Ranking the Stars, De Kwis en Padoem Patsss. Waarom die onzin niet op een commerciële omroep zou kunnen, is me nooit helemaal duidelijk geworden.

De publieke omroep verlaagt nu het salarisplafond naar 181.000 euro, de balkenende norm dus. Door het stapelen van contracten en het inhuren van een vennootschap van de presentator in plaats van de presentator zelf valt hier overigens nog wel een lucratieve draai aan te geven. Aan bestaande contracten kan – terecht, want afspraak is afspraak – niet worden getornd.

Maximaal 181.000 euro dus. Is het erg dat mensen die ergens heel goed in zijn veel geld verdienen? Nee – good for you. Is het erg dat mensen extreem veel geld verdienen bij clubs die afhankelijk zijn van belastinggeld? Ja – bad for us. De overheid moet daarom meteen stoppen met (semi-)publieke organisaties te subsidiëren die hun directeuren, presentatoren en andere zogenaamde unieke talenten meer betalen dan wettelijk is toegestaan. Oh, en ga eens nuttige programma’s maken van onze centen.