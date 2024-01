Henny Huisman: Er is niet veel werk voor Jochem van Gelder

PROFIEL — Als tactvolle pedagoog bij Praatjesmakers liet Jochem van Gelder (54) jonge kids de grappigste dingen zeggen. Nadat de NCRV in 2010 het contract veranderde, pakte de presentator zijn biezen. Hetzelfde gebeurt nu bij SBS6; Van Gelder is weer omroeploos.

Van Gelder was toch zo blij dat hij na wat omzwervingen weer een omroep had gevonden?Ja, hij schreeuwde in 2012 de pannen van het dak toen SBS6 programma’s voor hem had. Twee jaar lang zwierf Van Gelder met zijn koffertje vol formats en ideeën langs alle omroepen; alleen de EO sloeg hij over. Op een gegeven moment ging het als een lopend vuurtje door omroepland dat de werkloze presentator desperaat zou zijn en dat hij bij iedere omroepbaas op de knieën ging.

En toch hapte SBS6?Van Gelder had natuurlijk een fraaie staat van dienst opgebouwd bij de NCRV met programma’s als Willem Wever, Praatjesmakers en Hider in the House. SBS wilde zich meer gaan ontwikkelen als familiezender. Echter, het programma We Are Family flopte genadeloos in 2015. Van Gelder presenteert inmiddels voornamelijk Lachen Om Home Video’s, zo’n beetje het afvoerputje van presenteerland. Naar eigen zeggen heeft hij daar niet 27 jaar lang zijn carrière voor opgebouwd: ‘Presentatietechnisch is het geen topstuk natuurlijk.’

En nu?SBS6 verlengt zijn contract niet en Van Gelder is er niet rouwig om. Het koffertje met ideeën is alweer onder zijn bed vandaan gehaald. Intussen staat hij in het theater met de voorstelling Het Genootschap van de Wereldbetermakers: een interactieve theatershow waarin hij samen met kinderen een plan bedenkt om de wereld beter te maken.

Wat moeten we weten over Van Gelder?Wilde graag leraar worden, maar werd tv-kindervriend. Is een van de weinige BN’ers zonder sterallures. Won in 2005 de Zilveren Televizier-Ster. Deed in zijn werkloze periode een wasmiddelencommercial, waarvoor hij 80.000 euro ving. Is fan van NEC. Was daar ook stadionspeaker en begroette de rivalen van Vitesse steevast met ‘Fietstas uit Arnep’. Is ambassadeur van de Nationale Sportweek en doet zelf aan voetbal, tennis, hardlopen en basketbal. Sympathieke vent met gunfactor, komt vast weer terug op de buis.

Wat vindt Jochem van Gelder van zichzelf?‘Ik heb een beetje dat ideale schoonzoon-imago; mensen doen gemakkelijk hun verhaal bij mij.’

Wat vinden wij van Jochem van Gelder?Als Van Gelder ze niet meer presenteert, vergaat ons het lachen om homevideo’s.

Wat vinden anderen van Jochem van Gelder?

Henny Huisman - Zijn ontdekker

‘Jochem won in 1983 bij mij De KRO Zomeravondshow. Daarna namen we hem mee met zijn bandparodie-act tijdens alle voorrondes. Ik denk dat ik hem dat optreden wel duizend keer heb zien doen. Hij heeft talent, is ontwapenend en iedereen zou hem zo als schoonzoon willen hebben. Dat hij nu bij SBS6 niet zoveel motivatie meer kan vinden om Lachen om Home Video’s te presenteren, begrijp ik deels. Het is dapper om daarmee te stoppen, aan de andere kant zou ik juist koesteren wat ik had en van daaruit kijken wat ik nog meer kan doen. Zo gek veel werk is er niet voor hem, ben ik bang, en het lijntje tussen succes en mislukking is in televisieland flinterdun. Dat hij bij SBS6 nu op een zijspoor is beland, vind ik sneu voor hem. Het zal hard knokken worden voor Jochem om weer een mooi groot programma bij een gerenommeerde zender te scoren.’

