Nieuwe trend uit Japan: huur een vriendin voor een avondje stappen

Het ritme van Tokio is slopend: werkdagen zijn er lang, tijd voor ontspanning is er nauwelijks. Hierdoor leiden steeds meer Japanners een geïsoleerd bestaan, met eenzaamheid als gevolg. Voor deze groep is er sinds kort een oplossing, in de vorm van een wel heel bijzondere service. ‘In Japan is het voor de familie een erekwestie dat kinderen succesvol zijn, ook in de liefde.’

Fotografie Stephane BDC

Sommige klanten huren Aki in om indruk te maken op hun omgeving, zo vertelt ze. De 20-jarige Tatsu was nooit naar een club geweest en wilde weleens weten hoe het was om met een mooie vrouw door een van de populairste clubs van Tokio te lopen. Ze schiet in de lach zodra ze terugdenkt aan die avond. ‘Hij heeft geen seconde gedanst en volgens mij vond hij het maar niks.’

Een andere keer vroeg een tienermeisje of Aki met haar op de foto kon, die zij vervolgens met haar Instagramvolgers kon delen. Andere keren vroegen klanten haar mee te gaan naar de bioscoop of in een winkelcentrum kleding passen.

Over deze mensen maakt Aki zich geen zorgen; het zijn alledaagse bezigheden en de mensen willen gewoon wat gezelschap. Wat Aki wel zorgen baart, zijn de mensen die hun kamers niet meer verlaten en een totaal geïsoleerd bestaan leiden. Deze groep mensen wordt ook wel hikikomori genoemd, mensen die om wat voor reden dan ook een kluizenaarsbestaan leiden. Vaak lezen ze honderden manga’s (Japanse stripboeken), of zitten ze non-stop te gamen. Gordijnen dicht en geen contact met de buitenwereld. Er zijn naar schatting ongeveer een half miljoen hikikomori in Japan. Familieleden van deze kluizenaars nemen vaak contact op met Client Partners, in de hoop dat de rental friend in staat is iets aan de situatie te veranderen.

‘Ik werd ooit gebeld door een vrouw die ten einde raad was. Haar zoon werd gepest op de middelbare school. Wekenlang was hij zijn kamer niet uitgekomen. Hij wilde alleen nog strips lezen.’ Aan Aki de taak om een band met de jongen op te bouwen. Ze gebruikte haar eigen voorliefde voor manga’s om met hem te praten. Langzaam maar zeker won Aki zijn vertrouwen. ‘Uiteindelijk kreeg ik hem zover om buiten af te spreken. Tot de dag van vandaag spreken we om de week af en gaan we naar publieke ruimtes.’

Toch waarschuwt Aki haar klanten dat het geen echte vriendschap is. ‘Uiteindelijk is het mijn werk, dat vertel ik al mijn klanten. Wel kan ik hen leren vriendschappen te sluiten in de buitenwereld.’

