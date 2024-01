Filemon Wesselink: Ik ben en blijf een houterig mannetje

Zaterdag 3 juni zou ­Filemon Wesselink (38) in de finale van Filemon Slaat Door op een kickboksgala met collegaprogrammamaker Ajouad El Miloudi de ring in duiken. Maar een week van tevoren zegde hij af. Of hij bang is om te falen? ‘Kickboksen heeft me zelfverzekerder gemaakt.’

Fotografie Corné van der Stelt

Na maanden van trainen en sparren onder leiding van voormalig K1-wereldkampioen Remy Bonjasky zou je het opnemen tegen collega-presentator Ajouad El Miloudi, op het kickboksgala Glorious Heroes in Groningen. Je zegde af omdat je 'tegen een fysieke en mentale grens bent opgelopen'. Was weltergewicht Wesselink er wel klaar voor?‘Ik heb me in elk geval behoorlijk serieus voorbereid. De laatste weken heb ik wel acht keer per week getraind. En dan met de nadruk op sparren en oefenen op wedstrijddruk. Remy is behoorlijk kritisch en kan meedogenloos zijn als ik weer eens compleet stuk zat tijdens een training en hij me weer maande om door te gaan. Maar de afgelopen weken heeft hij best vaak gezegd dat ik stappen heb gemaakt.’

Je tegenstander, collega-presentator Ajouad El Miloudi, is een kop groter en duidelijk gespierder dan jij. Waarom dacht je toch dat je een kans maakte?‘Op basis van mijn doorzettingsvermogen. Conditioneel voel ik me heel sterk. Ik herstel snel en ik kan redelijk goed doorgaan met stoten blijven plaatsen. Ik moet alleen nog mijn krachten beter leren te gebruiken tijdens een gevecht. Verder ben ik als tiener een vrij fanatieke judoka geweest: 10 jaar lang vijf keer in de week trainen. Daar zaten ook afmattende gevechten bij. Dus ik weet wel een beetje wat pijn lijden is. Alleen was ik toen wel ietsje atletischer.’

En wat is je zwakste punt?‘Alles wat met techniek te maken heeft. Al train ik nog zo lang en veel, ik zal nooit een soepele kickbokser worden. Ik ben en blijf een houterig mannetje.’

Lees het hele interview met Filemon Wesselink op Blendle.