Rent-a-friend: drukke Japanners huren vriendschap

Het ritme van Tokio is slopend: werkdagen zijn er lang, tijd voor ontspanning is er nauwelijks. Hierdoor leiden steeds meer Japanners een geïsoleerd bestaan, met eenzaamheid als gevolg. Voor deze groep is er sinds kort een oplossing, in de vorm van een wel heel bijzondere service. ‘In Japan is het voor de familie een erekwestie dat kinderen succesvol zijn, ook in de liefde.’

Fotografie Stephane BDC

Het is rond het middaguur wanneer kantoorklerken, tieners in schooluniformen en een handjevol toeristen voor een stoplicht bij het grootste zebrapad van Tokio staan. De Japanse Nonna (27) mengt zich in de menige, wachtend op groen licht. Ze staart in de verte en zwaait naar een vrouw met een lange jurk, die op haar beurt discreet knikt. Zodra de twee elkaar hebben begroet met een informele buiging vervolgen zij hun weg richting een nabijgelegen café. De andere vrouw, Ruri, probeert de zenuwachtig ogende Nonna op haar gemak te stellen, door haar te complimenteren met haar outfit.

Zodra Nonna en Ruri een tafeltje hebben weten te bemachtigen in het café, lijkt het een gewone ontmoeting tussen twee vriendinnen die op een vrije zaterdagmiddag een te dure espresso bestellen om over het leven in de grote stad te praten. Toch is het samenkomen van de twee allesbehalve gewoon. Nonna heeft namelijk diep in de buidel moeten tasten voor het gezelschap; ze betaalt omgerekend 50 euro per uur voor de aanwezigheid van Ruri.

