Gert-Jan Segers loopt als een lemming achter een verzinsel aan

Ik riep het daags na de verkiezingen al, en zal het blijven doen: het volgende kabinet wordt een coalitie van VVD, CDA, D66 en PvdA. Let maar op.

60 procent van de PvdA-stemmers vindt dat hun partij bereid moet zijn om met VVD, CDA en D66 te regeren, zo blijkt uit een peiling van Maurice de Hond. Ook onder het electoraat van VVD (81 procent), CDA (65 procent) en D66 (74 procent) is breed draagvlak voor de PvdA als vierde wiel aan de coalitiewagen. Bij de ChristenUnie als vierde partij ligt dat veel lastiger; de VVD en CDA willen wel, maar D66 niet – een krappe meerderheid van de D66-stemmers (52 procent) wil praten met de ChristenUnie. Dat is 52 procent te veel.

Zoals columnist Özcan Akyol al zegt: D66 en de ChristenUnie verschillen niet op details van elkaar, maar op fundamentele punten. Het ‘voltooid leven’-dossier moet een breekpunt zijn voor Alexander Pechtold en de zijnen. Hij moet zich in zijn missie om uitgeleefde ouderen een waardig en zelfgekozen einde te gunnen, niet laten afleiden door Gert-Jan Segers, die als volgeling van een sprookjesfiguur het mantra ‘god heeft het zo gewild’ aanhangt. Segers en zijn kiezers zijn lemmingen die zonder om zich heen te kijken achter een verzinsel aanlopen, en die vinden dat lijden erbij hoort. We leven in een beschaafd land anno 2017, niet in een stal ergens in de middle of nowhere, ruim twee eeuwen geleden.

Oh, en over de PvdA: Lodewijk Asscher moet het gewoon doen, in een regering met VVD, CDA en D66 stappen. Wat heeft hij te verliezen dat hij tijdens de verkiezingen nog niet verloren heeft?