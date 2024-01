Waargebeurd: snuiven en zuipen met de Nederlandse Don Draper

Hij deelt niet alleen zijn voornaam met Don Draper, ook zijn voorliefde voor seks, drank en drugs had hij gemeen met de losgeslagen reclameman uit Mad Men. Het levensverhaal van Don Schothorst leest als een serie, maar het is echt. ‘Ik had één regel: de zweep was voor in de avond en alleen in de middagpauze gingen we in bad. Het reclamebureau ging voor.’

Fotografie privé-collectie

‘Je moet Sarah hebben,’ riep iemand. Er werd instemmend gejuicht door de mannen. Ik hoefde niet verder overtuigd te worden. In mijn kantoor stonden nog geen meubels dus was het sollicitatiegesprek bij Sarah thuis. Ik belde aan. Er deed een vrouw open in een rode satijnen ochtendjas. ‘Hi, ik ben Sarah.’

Ze stak haar hand uit waardoor haar ochtendjas een beetje openviel, ze leek er niets onder te dragen. Dat is nog eens een opening voor een sollicitatiegesprek, dacht ik. Normaal wist ik in deze situatie wel wat ik moest doen, maar nu voelde ik me niet langer de onoverwinnelijke held. Ik voelde me anders, kwetsbaar bijna. Ze liep zwierig voor me uit en liet haar badjas zo heen en weer fladderen dat ik nu echt zeker wist dat ze naakt was. We gingen in de woonkamer aan tafel zitten en staken allebei zwijgend een sigaret op. ‘Mijn man is exportmanager van een bierbrouwerij. Ik ben dus veel alleen.’

Misschien zag ze mijn zoekende blik, al had ik nog niet nagedacht over haar man. Sarah sloeg haar benen over elkaar en bleef me aankijken. Waarom voelde het alsof ik degene was die naakt was? ‘Ik wil graag voor je werken.’ Ze tikte de as van haar sigaret in een gele Ricard-asbak. ‘Als wij gaan samenwerken, zul je zien hoe snel je echt Schothorst en Partners wordt.’

‘Je had me bij de voordeur al overtuigd.’ Het voelde alsof iemand anders dit zei. ‘Mooi, dan gaan we nu in bad.’ Ze pakte mijn hand en leidde me naar de badkamer. Er stond een fles chardonnay in een wijn- koeler klaar. ‘Laten we vandaag hier kantoor houden.’ Ze zette een telefoon naast het bad en legde er een grote agenda naast. ‘Dit is het zwarte boek,’ zei ze en ze wees op de agenda. ‘Hier gaan we al onze belangrijke opdrachten in opschrijven.’

