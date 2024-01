Win: Boek Coolsingel!  Feyenoord kampioen 2016/2017

Een schitterend en kleurrijk boek op groot formaat met ruim 200 foto’s, voorzien van alle denkbare statistieken, met een overzicht van alle gebeurtenissen van het afgelopen jaar en verslagen van alle wedstrijden. Maar natuurlijk ook een uitgebreid verslag van de kampioenswedstijd van zondag 14 mei 2017, de uitreiking van de schaal in de Kuip en de huldiging op de Coolsingel zelf. Een onmisbaar aandenken aan dit verdiende kampioenschap voor alle supporters van Feyenoord.Coolsingel! Is geschreven door journalist en Feyenoord kenner Leo Verheul en wedstrijdcommentaren zijn verzorgd door voormalig Feyenoord-spits en huidig Stadion speaker Peter Houtman. Het voorwoord werd geschreven door Leo Beenhakker, andere medewerkenden zijn de Feyenoord iconen Ben Wijnstekers, Andre Stafleu, Carlo de Leeuw en Lee ‘you’ll never walk alone’ Towers.Coolsingel! is nu verkrijgbaar.

