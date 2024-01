De Derde Wereldoorlog? Dat duurt zeker nog een paar maanden

Het langste interview aller tijden, afgenomen door de lezers van Nieuwe Revu. Heb je ook een vraag voor Maxim? Stel ’m via [email protected].

Denk je dat er snel een Derde Wereldoorlog komt?Sonny Rutte

Ik denk dat dat nog wel even duurt. Een paar maanden zeker. Trump is niet echt een hele rustige gast in combinatie met bijvoorbeeld Noord-Korea. Maar wat lul ik nou? Ik werk niet bij Clingendael. Daar zitten hele deskundige mensen rond een grote tafel de hele dag te filosoferen over de dreigingen in de wereld. Zij worden altijd uitgenodigd op radio en tv om duiding te geven. Ik heb net even op hun website gekeken, en de experts blijken daar voor meer dan de helft vrouwen. Niks geen glazen plafond daar. Opvallend hoeveel vrouwen enorm verstand hebben van conflicten. Je hoort vrouwen trouwens nooit over de glazen kelder.

