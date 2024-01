Hoera: Twin Peaks is terug van weggeweest

Op 21 mei gaat de derde reeks van cultserie Twin Peaks in première, 25 jaar nadat twee seizoenen vol moord, perverse seks en absurdistische humor werden afgesloten met een film. Everett ‘Big Ed’ Mcgill neemt ons mee terug naar het enge bos. ‘Een kwart eeuw is een waanzinnig lange tijd om de draad weer op te pakken. Het was bijna een wetenschappelijk experiment.’

Big Ed aan de telefoon, het is even onwerkelijk. Die lijzige stem met dat vleugje plattelandsaccent: het is alsof je gestopt ben voor een fill-up bij Big Ed’s Gas Farm en nu binnen staat af te rekenen. Everett McGill, een Hollywood-veteraan die met Clint Eastwood en Steven Seagal heeft gewerkt, kon het zelf amper geloven toen hij 25 jaar na dato weer op de set van Twin Peaks stond.

‘Ik was enorm nerveus. Kende ik het personage nog wel? Kon ik nog wel diezelfde emoties oproepen? Het was zo lang sinds ik voor een camera had gestaan... Zou ik niet ongeloofwaardig zijn? Maar vanaf het moment dat ik David en al mijn geliefde co-acteurs zag, voelde alles zo natuurlijk dat mijn zorgen verdwenen. Bedenk je eens: een kwarteeuw is een waanzinnig lange tijd om de draad weer op te pakken. Het was bijna een wetenschappelijk experiment.’

