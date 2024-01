Ahmed Marcouch: '1 op de 8 Nederlandse moslims is salafist

Ahmed Marcouch (48) is een omstreden man, maar wel eentje met een visie. Revu spreekt de oude Sheriff van de Slotervaart en ex-Kamerlid over het verkiezingsverlies van de Pvda, over salafisten die redelijke moslims hun wil opleggen en over zijn Hollandse droom. ‘Ik ben geboren in Marokko en we hadden maar één droom: naar Nederland gaan. De Hollandse droom betekent dat je iets moois van je leven kunt maken.’

Fotografie Corné van der Stelt

Hoe groot is die groep salafisten hier in Nederland nou eigenlijk?

‘Het is een groeiende minderheid in de mainstream islam, waar de meerderheid angstvallig over zwijgt.’

Als je het aantal in procenten zou moeten uitdrukken over hoeveel procent spreken we dan?

‘Precies weten we het niet echt natuurlijk, maar laten we zeggen dat we hier 800.000 moslims hebben, dan zouden het er zomaar 100.000 kunnen zijn. Maar het is een lastige. Kijk, als je aan een moslim vraagt of hij de sharia belangrijk vindt, dan zullen de meesten ja zeggen. Net zoals je aan een gelovige jood kan vragen of de joodse wetten belangrijk zijn, die zal ook ja zeggen. We hebben het niet over fatsoenlijke gelovigen die godsdienstwetten zo strikt mogelijk naleven, maar over politiek machtsbeluste ideologen die zichzelf superieur achten en goedwillende, redelijke moslims willen dwingen zich af te keren van hun omgeving. Deze salafistische groeperingen zijn een minderheid, maar wel een hele dominante. Ze zijn internationaal verbonden aan elkaar en ze hebben een zeer agressieve propagandamachine.

Wereldwijd loopt het aantal in de miljoenen. We zien het ook onze kant op komen. Zo dringen ze zich bijvoorbeeld op via de financiering van gebouwen, boeken en programma’s waarin jongeren worden opgevoed met het idee dat Nederland een decadente samenleving is waar je feitelijk niet hoort te leven. Ze leggen voor ronselaars een kweekvijver aan met jongeren die hier geboren en getogen zijn, die ze indoctrineren met het idee dat ze eigenlijk in Syrie? horen te zijn en niet in deze rechtstaat, die immers haram is. De rechtstaat is aards en dus haram. Jongeren die al onzeker zijn over hun identiteit, zijn daar vatbaar voor.’

