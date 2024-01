Porno is fastfood met zwak zaad als gevolg

Het langste interview aller tijden, afgenomen door de lezers van Nieuwe Revu. Heb je ook een vraag voor Maxim? Stel ’m via [email protected].

Heb je al een zomervakantie geboekt?Bo Vlietstra

Nee. En waarom heet dat eigenlijk boeken? Je boekt toch ook geen etentje? Zou dat boeken van een vakantie komen omdat vakanties vroeger in van die overdreven dikke reisgidsen stonden? Ze leken op die vette gids van de Wehkamp. Dit was voor het internet, jongelui. Opa moest zich toen nog gewoon geduldig af zien te trekken op de plaatjes van de dames in ondergoed. En daarbij gebruikten wij mannen nog gewoon onze fantasie. Dat was ook beter voor het zaad.

Porno is namelijk fastfood met zwak zaad tot gevolg. Ik snap trouwens niet hoe je nu al kunt weten waar je in de zomer heen wilt. Ik ben meer van de impulsvakanties. Niks boeken, gewoon gaan. Of niet gaan, want hoe ver je ook gaat, je komt nooit weg uit je eigen hoofd.

