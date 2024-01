Hoe is het nu met Sandra Reemer?

De afgelopen jaren is Sandra Reemer (66) bezig geweest met het op orde brengen van haar leven, zowel persoonlijk als op werkgebied. Net nu ze zich mentaal lijkt te hebben herpakt, blijkt ze ernstig ziek.

Bitter weinig horen we de afgelopen jaren van Sandra Reemer, en daar is ze zelf de initiatiefneemster van. In 2011 besluit de zangeres die ons land in 1972,1976 en 1979 vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival, tot ieders verrassing te stoppen met zingen. Een reden daarvoor geeft ze niet. Een oorverdovende mediastilte volgt nadat ze de showbizz de rug heeft toegekeerd. Journalisten die haar bellen om te vragen hoe het met haar gaat, krijgen steevast te horen dat ze louter nog communiceert via haar website.

Daar lezen we in 2015 dat ze is gestopt met haar Sandra Reemer Foundation. Opmerkelijk, want Reemer zet zich altijd keihard in voor haar stichting waarmee ze kinderen in ontwikkelingslanden steunt om scholing te krijgen. Voorzichtig laat ze doorschemeren dat ze tegen een soort overspanning aan zit. Ook vernemen we dat Reemer tegen een muur is aangelopen; een blokkade die is ontstaan doordat ze zich nooit echt heeft verdiept in haar Indonesische afkomst. Haar uitspraak ‘Ik ben ervan overtuigd dat we allemaal een optelsom zijn van de genen van onze voorouders’ onderstreept de verwarde toestand van de gevallen zangeres.

In maart 2017 horen we dat Reemer kampt met borstkanker. Mentaal lijkt ze zichzelf weer aardig te hebben herpakt: ‘Het heeft me tien jaar gekost, maar ik ben er bovenop gekomen door te gaan sprokkelen in mezelf. Daardoor groeide ik. Ik zag waarom allerlei minder leuke dingen op mijn pad waren gekomen en ik werd dankbaar dat ik die periode heb meegemaakt, hoe moeilijk het ook was. Ik wilde niet meer zingen, maar nu wel weer. Heel graag zelfs.’

CV

Sandra Reemer wordt in 1950 in het Indonesische Bandung geboren en komt in 1958 naar Nederland. Haar eerste plaatje neemt ze in 1963 op. In de jaren 80 komt de klad in haar zangcarrière en gaat ze presenteren. Ze wordt het ‘kroepoekje’ van Jos Brink bij Wedden Dat ? en presenteert de talentenjacht Showmasters. De overstap van de publieke omroep naar RTL 4 doet haar carrière geen goed: langzaam verdwijnt ze uit beeld.