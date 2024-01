Een vuurwapen kopen is dankzij bitcoins makkelijker dan ooit

De politie neemt in Nederland wekelijks zo’n tweehonderd vuurwapens in beslag. Ons land lijkt daarmee een spil in een internationaal netwerk van wapensmokkelaars. Het is steeds makkelijker om aan een geweer of pistool te komen. ‘Darknet en het open net hebben het kopen van vuurwapens vereenvoudigd; je bestelt, rekent af met bitcoins en je kunt het wapen gewoon per koerier laten bezorgen.’

Jan Op Gen Oorth, Senior Specialist Corporate Communications bij Europol, ziet dat gas- en alarmpistolen geliefd zijn vanwege de eenvoudige wijze waarop deze te converteren zijn. ‘Maar dat geldt ook voor gedeactiveerde vuurwapens. Die zijn ook geliefd omdat ze in veel landen legaal verkrijgbaar zijn en makkelijk te reactiveren,’ stelt hij.

‘De afgelopen jaren zijn ook veel imitatiewapens uit China opgedoken. Deze made in China’s zijn in principe onschadelijk, maar doordat ze zo echt lijken kun je er toch een overval mee plegen. En via internet zijn ze vrij eenvoudig te bestellen; levering per post, tot aan de deur. Verder blijven compacte handvuurwapens geliefd, al zien we wel een toename in de vraag naar automatische wapens.’

Die komen volgens Op Gen Oorth van overal vandaan. ‘Er is sprake van een significante omvang aan wapenhandel die zich binnen de EU-lidstaten afspeelt, maar ze komen ook vanuit de Balkan, het gewone internet en zelfs het Darknet. Maar die informatie is vertrouwelijk, dus daar kan ik helaas niet veel meer over zeggen,’ stelt hij.

Wel kan Op Gen Oorth vertellen hoe er gesmokkeld wordt. ‘Over het algemeen benutten smokkelaars de landroutes en gebruiken daarbij uiteenlopende voertuigen; van auto’s tot bestelbusjes en van bussen tot vrachtwagens. Het vervoer loopt slechts in beperkte mate over water of door de lucht. Darknet en het open net hebben het kopen van vuurwapens vereenvoudigd; je bestelt, betaalt met bitcoins en je kan het wapen gewoon per koerier laten bezorgen.’

