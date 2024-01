Smokkelaar: 'Nederland is spil in Europese wapenhandel'

De politie neemt in Nederland wekelijks zo’n tweehonderd vuurwapens in beslag. Ons land lijkt daarmee een spil in een internationaal netwerk van wapensmokkelaars. Het is steeds makkelijker om aan een geweer of pistool te komen. ‘Darknet en het open net hebben het kopen van vuurwapens vereenvoudigd; je bestelt, rekent af met bitcoins en je kunt het wapen gewoon per koerier laten bezorgen.’

Tijdens een huiszoeking bij een vermeende drugscrimineel in Amsterdam eind vorig jaar stuitten agenten bij toeval op een AK-47, ingepakt in Sinterklaas-cadeaupapier. De vondst is illustratief voor het veranderende criminele klimaat in Nederland. Steeds vaker duiken zware automatische wapens op.

Cijfers van de politie laten zien dat in 2014 meer dan 200 mitrailleurs in beslag zijn genomen; zware automatische aanvalswapens waarmee in een mum van tijd een spervuur aan kogels kan worden afgevuurd. Daarnaast namen agenten ook nog eens 3942 geweren, pistolen en revolvers in beslag, net als 1543 imitatiewapens en 702 losse onderdelen ten behoeve van vuurwapens. Sindsdien heeft met name het aandeel zware vuurwapens een vlucht genomen. Vuurwapenspecialisten vragen dan ook om verhoogde aandacht voor de handel die erachter schuilgaat, om zo de dreiging van deze wapens in te dammen.

‘Het gerucht gaat dat het leeuwendeel van de in beslag genomen wapens uit het voormalige Oost- blok komt, en dat Nederland een draaischijf is in het internationale transport van zware vuurwapens. Maar dat is maar ten dele waar,’ zegt Bartek, een kleine maar stevige eind-veertiger met ringbaard van Poolse komaf. ‘Nederland fungeert inderdaad als een spil, en veel wapens komen uit Oostbloklanden, maar lang niet alle. Veel komt juist ook uit de EU-lidstaten. Al heb ik zelf ook gezien wat er allemaal uit Oost-Europa komt.’

