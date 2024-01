Breaking Bad in Brabant

De Rechtbank Oost-Brabant heeft een 46-jarige man uit Tegelen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar, voor onder meer betrokkenheid bij een drugslab in Stevensbeek.

Fotografie AMC

De politie trof tijdens een inval in oktober 2015 een groot drugslab aan in een loods bij een boerderij in Stevensbeek. Bij een grootschalige politieactie werden op 4 april 2016 tientallen verdachten aangehouden. De 46-jarige hoofdverdachte eigenaar van het lab had munitie in bezit.

De 55-jarige eigenaar van de loods waarin het lab is gevonden en vier andere verdachten krijgen voor hun aandeel celstraffen uiteenlopend van 6 maanden tot 4 jaar. De eigenaar wist volgens de rechtbank dat hij zijn ruimte aan drugscriminelen verhuurde. Na de ontdekking van het lab toonde hij de politie inderdaad een valse huurovereenkomst van de loods om zowel voor zichzelf als voor de andere betrokkenen strafrechtelijke aansprakelijkheid te voorkomen.