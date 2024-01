'Gouden regel: altijd tegen je eigen club wedden'

Ik geef toe: mijn geld staat op Feyenoord. Niet omdat ik het bij de start van de competitie echt voor mogelijk hield dat het er ooit nog eens van zou komen... De odds waren met 8,27/1 euro gewoon te aantrekkelijk om de gok niet te wagen.

Een andere reden waarom ik op de Rotterdammerts heb ingezet: ik gok altijd tegen Ajax, ‘mijn’ cluppie. Gouden toto-regel: altijd tegen je eigen club wedden. Als Ajax speelt, zet ik in op een verlies of gelijkspel. Bij winst heb ik sowieso een goed humeur, als we gelijkspelen of verliezen niet, maar dan heb ik in elk geval mijn geld nog. Zo ook met het kampioenschap van Feyenoord: als Ajax kampioen wordt, dan is het feest in de kroeg waar de wedstrijd gekeken wordt. Als Feyenoord de schaal wint niet, maar dan kan ik van mijn gewonnen geld wel mooi een biertje aan de bar bestellen om mijn verdriet te verdrinken.

Als Feyenoord kampioen wordt, dan ligt dat natuurlijk maar aan één man: Dirk Kuyt. In het coverartikel doen vriend en vijand hun zegje over de haperende diesel van de stadionclub; zijn rol in de kleedkamer is evident, maar kan hij op het veld nog wel brengen wat van hem verwacht wordt?

Voor volgend seizoen zet ik mijn geld op de Francesco Totti-rol, al was het maar omdat Feyenoord een routinier nodig heeft die de club door de Champions League kan loodsen. Kan ie in de tussentijd mooi zijn trainersdiploma halen, zodat hij na volgend seizoen (geen kampioen) Giovanni van Bronckhorst kan opvolgen.