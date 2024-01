Seks is goed, suiker en snoep zijn gewoon kut

Het langste interview aller tijden, afgenomen door de lezers van Nieuwe Revu. Heb je ook een vraag voor Maxim? Stel ’m via [email protected].

Fotografie ANP

Eet je alle kleuren M&M’s?Danie?l Vollenbrock

Vroeger wel. Vooral na het roken van een flinke joint vrat ik een hele gezinszak zo in e?e?n keer op. Met gemak propte ik vijftig M&M’s tegelijk in mijn blote snoepmuil. Tegenwoordig eet ik helemaal geen M&M’s meer. Dat is een bewuste keuze. Met snoep is het net als met seks: als je er eenmaal aan begint, krijg je steeds meer behoefte. Maar seks is goed, en suiker en snoep zijn gewoon kut. M&M’s in de reclame zijn ook heel irritant. Dat ze herrie maken, uit de kast springen en heel bijdehand gaan lopen te doen. Rot op.

