Zo legde Dick Maas het verkeer in New York stil voor Flodder in Amerika

Tijdens de opname van een film gaat er weleens wat mis. Dick Maas kan het weten. De regisseur van De Lift, Flodder en ­ Amsterdamned blikt in zijn deze week te verschijnen boek Buurman, Wat Doet U Nu? terug op ruim 40 jaar films maken. Zoals die keer dat hoofdrolspeler Huub Stapel met zijn speedboot uit de bocht vloog en zijn ribben kneusde...

Fotografie ANP E.A

In New York staan altijd files. Tenminste, dat dachten we toen we voor Flodder in Amerika op het dak van een van de pakhuizen naast de East River klaar stonden. We moesten een shot maken van de taxi waarin Sjakie zat en die vaststond in een file op Manhattan Bridge. Die ochtend was er tijdens het spitsuur geen file te bekennen, dus na een paar uur tevergeefs wachten moesten we er e?e?n cree?ren. We besloten tot een illegale actie: een van onze productieassistenten zou met een auto de twee rijlanen op de brug blokkeren zodat er een file zou ontstaan.

Maar om een of andere reden was het die dag erg rustig en waren er wel drie takes nodig voordat de file aanvaardbare proporties had aangenomen. Ook werd het door de andere weggebruikers niet in dank afgenomen dat een of andere gek midden op de weg opzettelijk het verkeer leek op te houden. Na de laatste take werd de bewuste productieassistent tot ver in Lower Manhattan achtervolgd door woedende automobilisten. Het shot is wel in de film terechtgekomen, maar als je goed kijkt, zie je dat de file inderdaad nog steeds niet veel voorstelt.

