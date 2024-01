Nu in Nieuwe Revu (nr. 14, 2017)

Vandaag ligt er weer een verse Nieuwe Revu in de winkel. Het coververhaal van deze week:

Journalist Andries de Jong rijdt een dagje mee met drugsdealer De Niro. ‘Doe eens chill mafkees, anders breng ik je nooit meer wat!’ (reportage)

Verder in editie 14 van Nieuwe Revu:

- Help, mijn vriendin is escort: een Amsterdams stel doet een boekje open over hun seksleven (reportage)- DJ Paul Elstak: ‘Ik was afgeschreven in de gabberscene omdat ik te commercieel was’ (interview)- Ooh la la la: hoe Wyclef Jean de Fugees 20 jaar geleden verneukte (reconstructie)- Middenin een zelfmoordaanslag met een bulldozer in Mosul (fotorepo)- Neerlands Hoop: Tommie Sjef Koenen verovert de wereld met zijn wilde bieren (interview)- Wie denkt Fred Grim wel dat hij is? (portret)- Özcan Akyol: ‘Seculiere Turken bestaan niet in Nederland’ (column)- Jonathan Ursem: ‘De soundtrack van mijn jeugd: Paul Simon, Boudewijn de Groot en DJ Paul Elstak’ (column)- Jerry Hormone: ‘Als ik huil, huil ik heel lelijk. Met weinig tranen en veel snot’ (column)- Herman Brusselmans: ‘Eus is een over het paard getilde halve zool’ (column)- Marith Iedema: ‘Mijn eerste vriendje bleek een pathologische leugenaar, met schulden en een coke-, drank- en prostitutieverslaving’ (column)- Leon Verdonschot: ‘In de advertenties van Pier Ebbinge Relationship wordt nooit normaal gedaan’ (column)- Maxim Hartman: ‘Het heeft iets engs om alles te geven voor het land waar je toevallig uit de vagina bent komen glijden’ (column)