Win: Boek De Mannentester van Heleen van Royen

Victoria is een zeventwintigjarige femme fatale met een uniek beroep: ze is mannentester. Ze laat zich inhuren door vrouwen om hun geliefde op de proef te stellen en te testen op hun trouw. De ongenaakbare Victoria kent geen scrupules, werkt professioneel en doelgericht. Ze weet precies hoe ze mannen moet verleiden. Ze reist van Sevilla naar Londen, van Milaan naar New York, waar ze even gemakkelijk van naam als van uiterlijk wisselt. Geen man is veilig voor haar. In haar gedrevenheid om ontrouw aan de kaak te stellen past ze duistere methodes toe...

De Mannentester is de basis voor de 10-delige dramaserie "De Mannentester" met in de hoofdrol Eva van de Wijdeven. Deze serie is vanaf 22 april (22.00 uur) elke week te zien op KPN Presenteert.

DEZE ACTIE IS AFGELOPEN.

https://www.youtube.com/watch?v=FRcQkX4R5jA