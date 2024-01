Hoe is het nu met Maureen du Toit?

Alleen al door haar uiterlijk had Maureen du Toit (42) eenvoudig nog dertig jaar door gekund bij SBS6. Toch wilde de zender vernieuwen en verjongen; ze moest er in 2012 uit. Wat doet Du Toit momenteel?

Fotografie HH

Plots verdween de exotische beauty Maureen du Toit vijf jaar geleden uit de dagelijkse programmering bij SBS6. Na twaalf jaar trouwe dienst in Hart van Nederland moest ze samen met Milika Peterzon en Cilly Dartell ruim baan maken voor een jongere garde, omdat de zender wilde vernieuwen en het knappe koppie van Maureen ‘te bepalend’ voor het programma was geworden. De presentatrices Gallyon van Vessem, Marlayne Sahupala, Selma van Dijk en Evelien de Bruijn die Hart van Nederland nu presenteren, doen het prima, maar mooie Maureen vergeten? Dat gaat niet zo gemakkelijk. Waar is ze toch?

Hoewel we Maureen du Toit in het televisieseizoen 2012-2013 nog voorbij zagen komen als presentatrice van Recht van Nederland, ontbreekt ze anno 2017 nog altijd snoeihard in de vooravond van SBS6. ‘Ik presenteer een paar dagen per week het nieuws bij RTV Noord-Holland,’ zegt de in Lesotho geboren presentatrice. ‘Ik hou wel van klein, regionaal nieuws, terwijl we ook heus wel onze moorden, liquidaties, aanslagen en criminelen hebben, zowel internationaal als lokaal in Amsterdam. ’ Werkt Du Toit bij de regionale omroep om in shape te blijven voor de nationale tv? ‘Wat ik hier doe, is wat ik het liefst doe. Ik zit hier prima en ik ben niet aan het wachten op iets beters. Naast het presenteren heb ik altijd kinderboeken geschreven en in april of mei komt mijn eerste roman voor volwassenen uit. Ook werk ik als format developer bij Flare Media; ik ben dus een creatief die meedenkt over formats voor landelijke en regionale tv. Ik ben dik tevreden en vind mijn leven heel leuk zo.’

CV

Maureen du Toit werd geboren in het Afrikaanse Lesotho en kwam door adoptie op haar vierde definitief naar Nederland. Na haar theateropleiding speelde ze tussen 1996 en 1999 vier seizoenen de rol van Lisa Zoomers in de soap Goudkust. Van 2001 tot en met 2012 behandelde Du Toit klein en groot nieuws in Hart van Nederland. Sinds maart 2014 presenteert ze het nieuwsprogramma NH Nieuws bij de regionale zender RTV Noord-Holland.