Wie denkt Theo Hiddema wel dat hij is?

PROFIEL — Hij zit pas een week in de Tweede Kamer voor het Forum voor Democratie, maar strafpleiter Theo Hiddema (72) deed al heel wat stof opwaaien in politiek Den Haag.

Fotografie ANP

Peter Plasman - strafpleiter

‘Hoe ik het vind dat Hiddema wél in de Kamer zit en ik niet met mijn partij voor de Niet- Stemmers? Ik gun hem het Kamerlidmaatschap van harte. Ik denk dat hij een aanwinst kan zijn voor Den Haag. Hiddema is welbespraakt, grappig, heeft overal lak aan, zegt soms rare dingen en kan verrassende antwoorden geven. Als strafrechtadvocaat vind ik het goed dat in de Kamer nu ook het geluid klinkt van iemand die jarenlang met zijn poten in de modder heeft gestaan. Op justitiegebied kan hij de vinger op de zere plek leggen.’

