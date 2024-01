Erik Mouthaan: Ik sluit niet uit dat Trump uit zijn ambt wordt gezet

Erik Mouthaan (43) is sinds 2006 Amerikacorrespondent voor het RTL Nieuws en in al die tijd maakte hij niet zo’n bizarre tijd mee als tijdens de afgelopen verkiezingen en de eerste periode van president Trump.

Fotografie Corné van der Stelt

Hillary blijft zich op Twitter met de politiek bemoeien. Gaat ze het in 2020 voor een derde keer proberen?

‘Ik mag toch ernstig hopen dat het nu klaar is met Hillary. Ze heeft het in 2012 en 2016, terecht of onterecht, twee keer niet gered en de Democraten in New York hopen straks op een andere kandidaat. Ze willen niet weer verliezen. Maar goed, je moet nooit iets uitsluiten. Misschien gaan we 2021 wel in met president Clinton. De campagne van Trump is echter ook alweer begonnen. De papieren voor zijn herverkiezingsrace in 2020 zijn al getekend. Met de start van zijn eerste termijn sluit ik ook niet helemaal uit dat hij vroegtijdig uit zijn ambt zal worden gezet, maar het heel hard roepen doe ik nu ook weer niet. Ik sprak immers vorig jaar ook de verwachting uit dat Trump geen president zou worden en het tegenovergestelde gebeurde. Mij past in deze dus bescheidenheid.’

Wat is het gekste dat je dit verkiezingsjaar hebt meegemaakt?

‘Dat ik door doodgewone burgers op straat werd uitgescholden voor leugenaar. De Trump-regering kweekt een soort haat tegen alles wat media is en dat verdienen we niet. Mij kritisch benaderen mag altijd en is juist heel goed, alleen complete nieuwsorganisaties al bij voorbaat als onbetrouwbaar wegzetten is zorgwekkend. Trump probeer de pers in tweets te ondermijnen, maar ook de rechterlijke macht moet eraan geloven wanneer hij rechters als ‘zogenaamde rechters’ betitelt. Tegenover ons als vertegenwoordigers van de pers is dat niet anders.’

Lees het hele interview met Erik Mouthaan op Blendle.