Erik Mouthaan: Waarom House of Cards kijken als je Trump hebt?

Erik Mouthaan (43) is sinds 2006 Amerikacorrespondent voor het RTL Nieuws en in al die tijd maakte hij niet zo’n bizarre tijd mee als tijdens de afgelopen verkiezingen en de eerste periode van president Trump. ‘Ik sluit niet uit dat hij vroegtijdig uit zijn ambt zal worden gezet.’

Fotografie Corné van der Stelt

Ken je de film Man of the Year uit 2006, met Robin Williams in de hoofdrol?

‘Nee, hoezo?’

Hij speelt daarin een populaire tv-host die zich voor de grap verkiesbaar stelt voor het presidentschap van Amerika. Door een fout in het systeem lukt het hem nog ook. Die fictie lijkt te zijn ingehaald door de werkelijkheid.

‘En of! Hoe bizar het ook klinkt, er zit nu letterlijk een reality tv-ster als machtigste man van de vrije wereld in het Witte Huis. Eind mei start een nieuw seizoen van House of Cards, maar waarom zou je daar in godsnaam nog naar gaan kijken als je de Trump-regering hebt? Het is elke dag weer een spektakel van jewelste. Mijn beeld over Trump heb ik inmiddels aangepast omdat ik hem letterlijk voor mijn ogen verkozen heb zien worden. Het is de realiteit. Tijdens de inauguratie op de trappen van het Capitool stond ik twintig meter van hem vandaan toen hij de eed aflegde en ik had die hele inauguratie dus hoogstpersoonlijk kunnen verstoren door bijvoorbeeld iets naar zijn hoofd te gooien of heel hard iets te roepen. Natuurlijk deed ik het niet, maar je hebt wel continu de reality-check: Dit gebeurt allemaal echt. Het is geen tv-show, maar daadwerkelijk de inhuldiging van de president van Amerika. De verkiezingen zijn een strijd geweest tussen twee gedachten. Is Amerika een tolerant land dat gelooft in vrije handel en immigratie, of een land dat veel te lang is blijven hangen in andermans problemen en nu voor zichzelf kiest door een muur te bouwen? De linkse democratische globalisering van Hillary Clinton heeft het afgelegd tegen de cultuurbewaking van Donald Trump, terwijl toch meer mensen geloven in die eerste aanpak. Drie miljoen om precies te zijn. Zoveel stemmen kreeg Clinton meer, alleen net in de verkeerde staten.’

Lees het hele interview met Erik Mouthaan op Blendle.