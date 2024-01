Hoe is het nu met Jerney Kaagman?

In de Idols-jury was ze meedogenloos; volgens sommigen zelfs emotieloos. Men dacht dat Jerney Kaagman (69) zoveel botox had ingespoten dat ze consequent nors keek. Dat zat even anders.

Fotografie ANP

In de herfst van 2012 doorbreekt Jerney Kaagman, voormalig frontvrouw van Earth & Fire, een taboe. Ze openbaart dat ze sinds 2007 aan de ziekte van Parkinson lijdt. Van alle prominenten was tot dan toe alleen prins Claus er eerlijk voor uitgekomen dat deze ziekte hem in de macht had. Kaagman sloot zich aan als ambassadeur van de Parkinson Vereniging en vertelt lotgenoten dat je niet bent afgeschreven als je de ziekte hebt. Ze probeert er nog altijd het beste van te maken door zich leuk te kleden en op te maken. Toen praten haar nog een stuk makkelijker af ging dan nu, zei Kaagman: ‘Veel Parkinson-patiënten hebben de neiging de boel maar een beetje te laten verslonzen. Doe dat niet, straal ik dan uit, er is geen enkele reden om er niet mooi uit te zien.’ Als we de geboren Haagse bellen om te informeren hoe het nu met haar gaat, merken we hoe broos, kwetsbaar en teer de vrouw is die als popster ooit zoveel kracht uitstraalde. Met een stem die zo breekbaar is als een verse bloemknop in een f linterdun laagje ijzel, neemt Kaagman op. Bij ieder woord dat ze wil formuleren, moet ze nadenken. De ziekte van Parkinson heeft haar in de houdgreep. Het gesprek komt nauwelijks op gang: ‘Door de ziekte ben ik soms even helemaal de kluts kwijt.’ Tergend langzaam, soms moeilijk verstaanbaar maar in zorgvuldig gekozen bewoordingen besluit ze: ‘Ik kan het niet. Ik kan niet meer in de media over mijn gezondheid praten.’ Netjes als ze is, wenst ze ons een fijne dag. Kaagman hangt haar vaste telefoon op zoals ze opnam: zachtjes, vriendelijk en fragiel.

CV

In september 1969 werd Jerney Kaagman zangeres bij de Haagse popgroep Earth & Fire. Nadat de band in 1983 uit elkaar ging, maakte ze twee soloalbums. Ook verscheen ze naakt in het eerste nummer van de Nederlandse Playboy. Als bikkelhard jurylid van Idols showde ze van 2002 tot 2008 haar kennis van de muziekindustrie.

Het werken in de tuin, het schrijven van brieven aan bekenden en het lezen van vertaalde literatuur kan ze door haar ziekte tegenwoordig nauwelijks meer uitvoeren.