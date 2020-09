Deze BN'ers blijven wel/niet binnen

En ondanks de goed­ bedoelde waarschuwingen van vadertje Rutte vonden veel BN’ers het toch nodig om Nederland achter zich te laten.

Iedereen moet zoveel mogelijk thuisblijven, behalve als iemand even boodschappen moet doen of een ‘frisse neus moet halen’. Zo klonk de zorgwekkende oproep van premier Mark Rutte eind maart dit jaar. De schrik zat erin, de regering legde ons land grotendeels plat met een intelligente lockdown. Toen het aantal besmet-tingen terugliep, het aantal zieken verminderde en het dodental niet zo snel meer toenam, mochten we weer meer. En voor velen betekende dat de blijkbaar onverzadigbare honger naar vakantie gestild moest worden. Hoewel heel Nederland van Rutte en consorten het advies kreeg om dit jaar de vakantie vooral in eigen land te vieren, trokken sommige reisverslaafden toch de stoute slippers aan om de grens over te gaan. Foei toch! Maar onze BN’ers – jaja, met de bekende voorbeeldfunctie – zouden vast wel beter weten en allemaal binnen onze landsgrenzen blijven. Toch? Of vlogen ze lekker decadent en eigenwijs de hele wereld over voor hun vertier? Nieuwe Revu waagde zich aan een klein onderzoek op social media om te koekeloeren waar onze sterren vertoefden. De meesten waren braaf op onze campings te vinden, maar we spotten ook een stel dwazen op Ibiza en in Saint-Tropez en Portugal.

Binnenlandblijvers

Onder de verstandige thuisblijvers kunnen we onder anderen Gordon scharen. De gestopte zanger die weer opnieuw is begonnen met zingen, heeft een huis in Zuid-Afrika, doet graag uitstapjes richting mondaine badplaatsen langs de Côte d’Azur of plant luxe therapiesessies in buitenlandse afkickklinieken om zijn alcohol- en cocaïneverslaving te bestrijden. Maar tijdens corona houdt hij zich koest. Hij runt een aantal horecazaken die zijn aandacht vragen en is vet goed bezig om zijn overgewicht aan te pakken. Poserend op Instagram in zijn zaak Blushing Blaricum: ‘Nog steeds trots op mijn eerste zaak die ik precies 6 jaar geleden opende!’

Jeroen Pauw heeft na zijn laatste uitzending bij Op1 de vakantiemood te pakken. Hij verklapt niet waar hij naar toegaat, maar met zijn intelligentie vertrouwen we op een gevalletje ‘lekker weg in eigen land’. Dat hij zijn vakantiekoffer heeft ingepakt met mondkapjes en beschermingshandschoenen is geruststellend.

Meer zorgen moeten we ons maken om de Borsatootjes. Marco is niet zo actief op social media, maar hij heeft het na zijn overspelige jaar ook veel te druk met het schoonmaken, sausen en inrichten van het kleine appartementje in Alkmaar dat hij zonder zijn Leontine gaat betrekken. Wel lekker dichtbij zijn de stranden van Noord-Holland, waar hij met zijn dikke Porsche Taycan Turbo S van een slordige 230.000 euro naar toe kan sjezen om uit te waaien en huilie huilie te doen.

De laatste loodjes van de zwangerschap van Katja Schuurman vielen haar zwaar. Niks vliegvelden, paspoorten, koffers en vreemde talen, maar een paar weken voor de bevalling gewoon lekker een dagje op het strand van Monnickendam. En zelfs dát viel tegen: ‘Heerlijke hapjes in het zonnetje bij Strandvier met mijn liefje. Tot het licht uitging, het leek alsof iemand mijn tepels eraf probeerde te schroeven en mijn rug in een kramp schoot. Al met al: een heerlijk dagje! Overigens lig ik nu op zo’n Zweeds spijkermatje en dat werkt echt top voor mijn rug.’

Een andere diva, Victoria Koblenko, blijft ook veilig in Nederland hoewel haar wortels – en die van partner Evgeniy Levchenko – in Oekraïne liggen. De foto die ze post in een strakblauwe zee is een oudje. Wat gaat ze deze zomer doen? ‘Sup board is besteld, dus komende zomer kan ik rondom ons huis plastic uit het IJ gaan vissen.’

Nicolette van Dam zit lekker en coronaveilig te smikkelen bij A-Fusion in Loosdrecht. De steeds populairdere volkszanger Tino Martin zit met een mondkapje in de watertaxi bij Rotterdam. Hij blijft in Nederland, want: ‘We zijn begonnen met het draaien van de film Just Say Yes.’

Een andere zanger is ook verstandig: Jim Bakkum post een foto van zijn kids, natuurlijk onherkenbaar op de rug gekiekt, die over een Hollands strand naar de zee koekeloeren: ‘We zijn er. Vakantie in eigen land.’

Om maar even bij de vocalisten te blijven: André Hazes zit thuis en meldt dat het mannenavond is met zijn zoontje en dat hij heeft gekookt. Dat is blijkbaar bijzonder? Maar dus wel in het eigen landje gebleven met zijn pas herenigde gezinnetje, dat even uiteengereten was door een wippie met Bridget Maasland. Nationaal lekker ding Fajah Lourens maakt een beetje reclame voor een exclusieve hangmat van een paar duizend euro, maar laat met haar luilekkerfoto wél zien dat je in je eigen tuin ook kan ontspannen. Hoeft niet per se met zo’n duur kreng natuurlijk, kan ook op een bierkratje. Nog een knappe chick, die afwisselend op Ibiza en in Amerika woont: Yolanthe Cabau. Heeft zich losgemaakt van Wesley Sneijder en vermaakt zich prima met zoontje Xess Xava. Ze wordt nog wel even boos als tientallen mensen zich hardop afvragen of haar kind een jongen of meisje is en toegegeven, de foto die ze post, kán die vraag inderdaad oproepen. Als ze de woede van zich af heeft geschreven en sexy heeft geposeerd in de sportschool, post ze een foto waardoor we weten waarom ze haar zomer in Nederland doorbrengt: net als Tino Martin heeft ze opnames voor de film Just Say Yes.

Gerard Joling, doorgaans vaste gast op Curaçao, verveelt zich overduidelijk stierlijk thuis is Aalsmeer. Hij legt zich toe op TikTok en scoort daarmee veel waardering van zijn volgers. TikTok is een app waar gebruikers korte filmpjes op kunnen delen. De app is vooral populair onder jonge tieners, maar zeker sinds de corona-crisis heeft TikTok ook andere leeftijdsgroepen bereikt, zoals die van Joling. Het aantal gebruikers groeit hard. Begin dit jaar hadden een miljoen Nederlanders een TikTok-account, deze zomer is dat al doorgeslagen naar 3,5 miljoen. ‘Wat een superleuke reacties krijg ik van jullie op mijn TikTok-video’s, dank jullie wel,’ reageert thuisblijfGeer verheugd. Een kinderhand is gauw gevuld, blijkbaar geldt dat ook voor 60-plussers.

Buitenlandbobo’s

Zoals in iedere groep, gemeenschap of samenleving zijn er altijd uitzonderingen op de regel. Mensen die niet keurig in de pas willen lopen of zich willen neerleggen bij actuele adviezen. Daar waar de meesten zich vanwege corona even koest houden en de ontwikkelingen op mondiaal gebied vanuit eigen land op gepaste afstand en met de nodige voorzichtigheid volgen, zijn er – ook onder BN’ers – zat mensen die het tóch nodig achten om meteen de landsgrenzen weer over te steken. Welke sterren vieren de zomer in het buitenland?

Dat hij dwars en eigenwijs kan zijn, wisten we al. Maar domheid hadden we Ali B nog niet toegedicht. Tegen alle adviezen in zit hij in Portugal. Geboren in Zaanstad, opgegroeid in Amsterdam en met roots in Marokko hadden we het ergens nog wel begrepen als hij graag naar zijn mediterrane familie wilde. Maar nee: Ali is aan het afvallen en krachttrainen in Loulé, Portugal. Gezinnetje mee, kinderen consequent onherkenbaar op Insta, rapper Boef op bezoek: het ziet er knus uit, maar bij thuiskomst zal hij twee weken in quarantaine moeten, luidt het reisadvies. In elk geval was Ali op de heenreis voorzichtig. Met een mondkapje op mompelt hij op Instagram: ‘Ik merk dat ik op Schiphol toch voorzichtiger ben, maar dat klotekapje is zo aan het kriebelen dat ik ervan moet niezen, waardoor half Schiphol om me heen loopt alsof ik corona verspreid.’

Over Portugal gesproken: Het vakantiehuis van Linda de Mol, slechts 270 kilometer zuidelijker nabij het strand van de Algarve, is alweer in gebruik genomen. Terwijl de overheid alle vakantievliegreizen naar Lissabon vanwege coronagevaar afraadt, is zoon Julian (23) met zijn vriendin toch naar die streek afgereisd. De verwachting is dat de rest van de familie inclusief Linda en haar vriend Jeroen er deze zomer ook zullen doorbrengen. Die keuze van de ondernemende presentatrice met het prachtige magazine LINDA. zal vast niet door alle lezers worden begrepen.

Ook de beslissing van Miljuschka Witzenhausen zal door de volgers van haar foodblog worden bekritiseerd; de knappe voedselgodin zit in het super-de-luxe viersterrenhotel Masseria Montenapoleone in Pezze di Greco, in de hak van de Italiaanse laars. Ze weet er in het Engels wat onzin uit te kramen bij haar foto van het ontbijt: ‘Ik hou van slapen want dat is eigenlijk een tijdmachine naar het ontbijt.’ Droom lekker verder, Miljuschka!

Heel slim heeft Chantal Janzen de locatie-informatie bij haar vakantie kiekjes uitgezet, waardoor het gissen blijft waar ze zit. Op haar fanpagina op Instagram weten ze het echter zeker: de blonde heerlijkheid zit in Saint-Tropez, Côte d’Azur, Frankrijk! We nemen het direct aan, want échte fans weten vaak alles, al wordt er wel veel Italiaans gegeten: de pizza’s en pasta’s voor de kids zijn niet aan te slepen, zo lezen we. Zelf zegt ze: ‘Gezond. Gelukkig. Allerbelangrijkste.’

Rachel Hazes heeft het vliegtuig gepakt om naar eigen zeggen in het buitenland te werken aan haar nieuwe boek. Marieke Elsinga vermaakt zich met een straatkat, zo te zien ergens in de Oostenrijkse bergen, maar zeker niet in Nederland.

Doutzen Kroes doet met haar dj Sunnery James en hun kids een safari in Zuid-Afrika en rapper Lil’ Kleine schaamt zich er niet voor dat hij naar het Spaanse feesteiland is getogen waar iedereen juist angstvallig van wegblijft: ‘Ibiza baby,’ roept hij trots op Instagram.

Ook bij Fred van Leer zit een steekje los, want hij toog naar Saint-Tropez waar miljonairs strijden om wie het meest ludiek flessen champagne van 10.000 euro over de elitaire terrassen leeg kan spuiten zonder er ook maar één slok van te drinken. Bij Fred greep karma echter in: de hysterische stylist verrekte zijn kuitspier bij het rennen naar de gegratineerde oesters en kon meteen daarna zijn roze handtasje en hoge hakjes weer inpakken voor de aftocht naar huis. Ook nationale spierbundel Donny Roelvink zit – weliswaar hier en daar met mondkapje – op Ibiza. Vanuit de hippe Cala Bassa Beach Club post hij de ene foto na de andere met zijn vriendinnetje Janice, die hij na zijn avontuur op Temptation Island heeft opgescharreld. De jongste zoon van Dries Roelvink begeleidt een van zijn foto’s met de romantische tekst: ‘Precies een jaar geleden was onze eerste date. Jij maakt mij een betere man, I love you.’

Nikkie Plessen, de onderneemster met een vermogen van 28 miljoen die in de heftige corona-tijd bijna 9 ton overheidssteun wist op te strijken, zat in juli al op Ibiza, maar gaat in augustus gewoon nóg een keer. Ze plaatst zichzelf op Instagram met een (al dan niet bewerkte) foto naast de piloot.

Zanger Waylon en zijn Bibi maken het nóg bonter: het gezinnetje maakt nonchalant een rondreis door Frankrijk, Monaco en Italië waarbij Parijs, Marseille, Saint-Tropez, Monaco, Florence en Lugano worden aangedaan. Hopelijk scoren ze geen coronasouvenir, maar verstandig is deze hippe roadtrip natuurlijk allerminst. Waylon schrijft bij een foto van hem en zijn dochtertje een heuse rock-’n-roll-tekst: ‘Ze doet alleen zo stoer omdat haar vader een rockstar is...’