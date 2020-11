‘In de kerk waakt God kennelijk over de aerosolen’

Beste Arie Slob,

Per 1 december is een mondkapje verplicht in alle publieke binnenruimten, in stationsgebouwen en op luchthavens. Dat betekent dat je een boete kunt krijgen wanneer je geen mondkapje draagt in een winkel, in een museum, een benzinestation, een restaurant, een café, een theater, een club of een concertzaal.

Ontbreken er een paar gebouwen in dit rijtje? Ja. Kerken. Moskeeën. Tempels. Synagogen. Daar hoeft een mondkapje niet: daar waakt kennelijk God over de aerosolen, of Allah, en die straffen indien nodig ook. En als een theater voor mij als ongelovige dan grotendeels dezelfde functie heeft als een kerk of moskee voor gelovigen? Als een concertzaal mijn seculiere gebedshuis is? Dan heb ik pech, en ervaar ik opnieuw de privileges van gelovigen in dit land. Ook als die minder brutaal zijn dan handtekeningenacties tegen het beledigen van een denkbeeldige profeet, net na het onthoofden van een Franse docent om precies die reden. Toen vorige maand de concertzalen en theaters nog maar dertig mensen mochten toelaten, zaten in Staphorst de kerken nog bomvol: ook dat mocht.

Een paar weken geleden was er een rel over scholen die aan ouders hun leerlingen vroegen om homoseksualiteit af te wijzen. Dankzij snelle actie van onder meer presentator Tim Hofman en SP-Kamerlid Peter Kwint bond u, onze ChristenUnie-minister van Onderwijs, iets in. Maar niet volledig, want u wees er op dat scholen vanwege de vrijheid van onderwijs het grondwettelijke recht hebben om ouders van hun leerlingen zo’n vraag te stellen. Terecht stelt PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher dat het ‘heilige artikel 23’, dat die vrijheid vastlegt, moet worden aangepast.

Tegelijk gaat zijn voorstel nog niet ver genoeg. Er is uiteindelijk maar één oplossing voor dit constant terugkomende gedoe, en dat is openbaar onderwijs voor iedereen, punt uit.

Er zijn veel meer voorbeelden. Verdoofd slachten is verplicht voor de wet. Voor iedereen? Nee, ook hier: enkele slachterijen hebben een vergunning om ónverdoofd te slachten. En opnieuw: om religieuze redenen.

Er zijn enkele voorbeelden van orthodoxe gelovigen (of ze nou imam, dominee of Kamerlid voor een voorloper van de ChristenUnie waren) die beledigende uitspraken over homo’s deden, die normaal gesproken strafbaar waren geweest, maar waarbij een beroep op de vrijheid van godsdienst kennelijk prevaleerde boven het verbod op discriminatie.

Kortom, in een land met inmiddels een ongelovige meerderheid, mag je als gelovige wél wat ongelovigen terecht niet mogen: dieren laten martelen, homo’s discrimineren. En vanaf 1 december op zondagochtend je buurman tijdens de dienst onbeschermd toe hoesten. Amen!