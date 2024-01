Laidback Luke: Ik wil nog steeds een wereldhit scoren

Geen glamour, jetset en in de vangrail geparkeerde Ferrari’s voor Laidback Luke. Hij is de stille kracht van de Nederlandse dance, de dj die zich als een vader ontfermt over jong talent. Hij is een paar keer heel hard op zijn bek gegaan, maar er altijd sterker van teruggekomen. En wereldkampioen kungfu, dat is hij ook. Dit weekend is hij in Hong Kong om op het WK zijn titel te verdedigen.

Fotografie Corné van der Stelt

Op het pad van elke dj liggen talloze verleidingen op de loer, iedereen praat je de hemel in. Heeft het jou veel moeite gekost om je ego te beteugelen?

‘Nog steeds, dagelijks. Laatst las ik de comments onder mijn vlog op Youtube. Hadden een paar van die vijftienjarige ratten geschreven: wat weet hij nou, al zijn nummers zijn helemaal schijt. Dan is het mijn ego dat dan even het profiel gaat checken van zo’n jongen die zichzelf helemaal fantastisch vindt. En dan luister je naar een van zijn tracks en weet je al: ik ben er weer ingetrapt. Het klinkt helemaal nergens naar, maar toch krijgt zo’n knulletje mij over de zeik. Maar het is goed dat je ego er zit. Ego is een hartstikke goed middel om te leren wat vallen en opstaan inhoudt. Als je je ego laat regeren, kom je in een heel turbulent leven terecht. Ik snap heel goed dat de dancescene zo’n onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefent. Al die groupies die je willen, al dat geld dat je kunt verdienen, al die feesten waar jij het middelpunt bent. Alleen is er ook die donkere kant waarvoor je moet oppassen. Waar ups zijn, zijn ook downs. Het is niet voor niets dat zoveel jonge rocksterren zijn gestorven of zelfmoord hebben gepleegd. Maar als je uit je eigen ego kunt stappen, zie je bijna letterlijk hoe hij zijn rolletje aan het spelen is: hoe kan ik je zo hard tegen die muur op laten lopen dat je er wat van leert?’

Heb je net zoveel lol in het draaien en toeren als toen je net begon?

‘Meer dan ooit. Het dj’en is voor mij zo makkelijk geworden. Ik ga al jaren naar festivals zonder enige voorbereiding. Menig collega-dj zie ik daar helemaal overspannen aan zijn set sleutelen. Ik neem hoogstens tien minuten voordat ik opga nog even mijn nieuwste tracks door. Dat had ik nooit gedacht. Want ik was ook altijd zenuwachtig als ik op moest. Touren ook, dat heb ik helemaal onder de knie. Dat doe ik nu gewoon allemaal even.’

Waar zit voor jou dan nog de uitdaging?

‘Ik wil nog steeds een wereldhit scoren. En ik vind het leuk om nieuwe talenten te begeleiden en aan te sporen. Er zijn zoveel jonge kids die thuis op hun kamertjes dance aan het maken zijn. Ik was ook zo’n jongen, ik weet wat er in hun hoofd omgaat. Daar wil ik hen mee helpen.’

