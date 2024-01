In de studio met Royston Drenthe AKA Roya2Faces

Royston Drenthe voetbalde bij grote clubs als Feyenoord, Real Madrid en Everton, maar een vedette werd de Rotterdammer nooit. Hij kon naar China, maar verkoos een ‘empire’ bouwen in de hiphopwereld. John den Braber dook met rapper Roya2Faces – Drenthes artiestennaam – de studio in. ‘Natuurlijk zullen mensen om mij lachen. Haters zijn er altijd.’

Fotografie Ilja Meefout

Begin dit jaar hangt Drenthe na twaalf seizoenen profvoetbal zijn kicksen officieel aan de wilgen en ziet Roya2Faces het levenslicht. Voor veel voetbalkenners misschien een complete verrassing, maar mensen die de muziekscene een beetje volgen, kwamen zijn naam al meerdere keren tegen. Drenthe deelde als rapper al het podium met onder meer Fakkelbrigade, Winne en U-Niq, waarmee hij tien jaar geleden het nummer Tak Takie uitbracht. Daarnaast deed hij samen met collega Ryan Babel een heuse 101Barz-sessie bij Rotjoch op BNN.

Drenthe: ‘Muziek is altijd belangrijk geweest in mijn leven. Mijn moeder was daar aanvankelijk helemaal niet zo blij mee. “Jij wil toch voetballer worden?” riep ze dan als ik weer eens op vrijdagavond met mijn bandje op een Surinaams feest ging spelen. Maar ik nam het voetbal in mijn jeugd helemaal niet zo serieus. Pas toen ik in het eerste van Feyenoord kwam, ging ik er echt voor leven. Niet meer smoken en skaten bijvoorbeeld. Het is sinds die jaren altijd al een droom van mij gebleven om me ooit fulltime op de muziek te storten.’

Dat Drenthe daarbij zijn nek uitsteekt, beseft hij maar al te goed. ‘Ik begin echt helemaal op nul en moet alles nog bewijzen. Natuurlijk zullen mensen om mij lachen. Haters zijn er altijd, maar ik snap dat alleen zelf niet zo goed. Ik ben helemaal geen haatdragend persoon en gun iedereen het beste. Ik hoop ook dat andere rappers mij zien als een collega en niet als concurrent.’

Drenthe toont trots de studio, waar hij schrijft en ‘spit’. Hij noemt zichzelf een allround rapper, die vooral veel heeft geluisterd naar Nederlandstalig talent als Sevn Alias, Broederliefde, Valsbezig, Mula B en Jonna Fraser. Maar Roya2Faces is meer dan alleen een rapper. Het is een way of life voor Drenthe.

