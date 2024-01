Hoe is het nu met Fred Oster?

Bij de AVRO verdiende Fred Oster als vaste medewerker naar eigen zeggen een normaal caosalaris; hij verdiende echter lekker bij door te schnabbelen met zijn caviarace. Hoe gaat het nu met de Caviaman?

Fotografie ANP

Voor altijd zal Fred Oster (80) de man van de cavia’s blijven, met een knipoog naar de legendarische race in de tv-klassieker AVRO's Wie-Kent-Kwis. Hierin renden cavia’s met namen van bekende Nederlanders – zoals André van Duin, Albert Mol, Simon Tahamata en Sjakie Swart – door een houten doolhof; kandidaten wonnen het geldbedrag dat boven het poortje stond waar hun cavia doorheen liep. Toen de populariteit van grote spelshows midden jaren 80 afnam, zette de omroep een punt achter het programma en verdween Oster van het scherm om nooit meer terug te komen. Met zijn cavia’s ging hij op schnabbeltour door Nederland. Oster: ‘Ik verdiende bij met winkelopeningen, lintjes doorknippen en de caviarace. Die beestjes hebben ben mij een hoop roem en luxe gebracht.’

Dat Oster plotsklaps van de televisie verdween, deed hem pijn: ‘Ik ben nog steeds gek op televisie, het was de grootste hobby van mijn leven. Het is nooit leuk als je hobby je wordt afgenomen omdat je te oud bent. Het is net als met profvoetballers; die kunnen mee tot hun 32ste of 33ste. Dan moeten ze stoppen, maar ze blijven gek op voetballen.’

Zo’n dertig jaar nadat hij van het scherm verdween, gaat het uitstekend met Fred Oster. Geregeld stapt hij in een wielrennersoutfit op zijn racefiets voor een sportief rondje van veertig kilometer. ‘Mijn uitstekende gezondheid heeft mede te maken met het fietsen. Als je veel fietst, houd je je conditie bij en zorg je ervoor dat je niet te dik wordt. Op mijn leeftijd moet je toch een beetje gaan oppassen. Aan de dood denk ik heel vaak; dan hoop ik dat die nog heel ver weg blijft. Ik ben een gezegend en dankbaar mens.’

CV

In 1959 begon Alfred Carl Oster zijn loopbaan in de entertainmentwereld met een rol in de film De Veroordeelde. Het was zijn droom om een groot acteur te worden. Fred Oster werd echter beroemd door de caviarace in AVRO’s Wie-KentKwis die hij van 1973 tot en met 1983 presenteerde. Andere programma's die Oster leidde waren De F.O.-Show, Prijs Je Rijk en Geluk Voor 2. Oster is al 45 jaar getrouwd met zijn vrouw Jennifer, heeft twee kinderen en vier kleinkinderen.