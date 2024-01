André heeft een missie: oudere vrouwen ontmaagden

Onze seksexpert Marith Iedema ontmoet veel interessante mensen. Neem André, de man die vrouwen op hun eigen verzoek ontmaagdt. ‘Het is opwindend dames klaar te laten komen, te zien hoe ze genieten van mijn aanrakingen.’

Fotografie Jasper Suyk Lingerie Pleasurements

Tijdens een gezinsvakantie raakte André (45) aan de praat met een aantrekkelijke vrouw (25). Hij vertelde dat hij van tantra hield, zij wilde hierover alles weten. De volgende dag liepen André en de vrouw elkaar weer tegen het lijf. Ze wilde hem wat vertellen: dat ze nog maagd was. Het was niet zo dat ze geen gevoel van opwinding kende, lichtte ze toe. Zeker niet. Het probleem was dat ze van jongs af aan fantaseerde over die perfecte eerste keer en dat geen man kon voldoen aan haar eisen.

Met het verstrijken van de jaren nam de druk enkel toe, nu ze zoveel kerels had afgewezen, kon ze niet ineens voor de eerste de beste gaan. Dus wachtte en wachtte ze, zonder succes. Ze aarzelde een moment, en vroeg toen prompt of híj haar wilde ontmaagden, met behulp van tantra. Zijn verhalen hierover hadden haar geënthousiasmeerd. André voelde zich gevleid, maar zei nee. Hij was een bezet man en ging niet vreemd. Tussen neus en lippen door vertelde hij zijn vrouw later die dag ‘wat hij nou weer had meegemaakt’. Tot zijn verbazing vond zijn partner het een mooi idee. Ze was blij dat André deze jonge vrouw een dienst kon bewijzen. Zo kwam het dat hij instemde met het voorstel. De ervaring was een daverend succes en sinds die ene vakantiedag, nu twee jaar geleden, is André een man met een missie: ‘oudere maagden’ (vanaf 21 jaar) de eerste keer geven die ze verdienen ‘met liefde en respect’.

André to the rescue

Er bestaan meer volwassen maagden dan je wellicht zou denken. Grootschalig Belgisch onderzoek wijst uit dat 2,2 procent van de 25- tot 80-jarigen nooit geslachtsgemeenschap heeft gehad. Volgens deskundigen ligt dit aantal in werkelijkheid hoger omdat mensen zonder ervaring tussen de lakens liever niet deelnemen aan onderzoeken die over seksualiteit gaan.

Een percentage van deze maagden is hiermee content. Ze zijn aseksueel, niet geïnteresseerd in seks. Bij de rest is het er simpelweg nooit van gekomen, om diverse redenen.

Mannen die van hun maagdelijkheid afgeholpen willen worden ? door een begripvolle professional ? zullen diep in de buidel moeten tasten. Voor vrouwen is daar André. Een hele gewone blanke man, volgens eigen zeggen. (‘Dus geen pornoster met giga penis’). Sportief, hoog opgeleid, met een goede baan in het bedrijfsleven.

André stelt zichzelf geheel kosteloos beschikbaar omdat hij er ‘geen zin in heeft besteld te worden, zoals een gigolo’, vertelt hij me. Bovendien heeft hij geld zat. De enige voorwaarden zijn dat de dames achteraf een recensie achterlaten op zijn site: www. mijnontmaagding. org en dat ze een fijn hotel boeken.

Door de gesprekken met zijn ‘eerste’ maagd (zijn vriendinnetje van de middelbare school even buiten beschouwing gelaten) bedacht André zich dat er vast meer vrouwen waren zoals zij: ‘ongewenste’ maagden op zoek naar een man die ze een fijne eerste keer kan bezorgen. Gelijk had hij. Inmiddels heeft André vijftien vrouwen op deze manier ontmaagd. Wat hij ‘niet veel’ noemt. Dat heeft een aantal redenen. Ten eerste is hij kritisch. Niet íedere maagd kan bij André aankloppen. Er moet wel een klik zijn. ‘De penis liegt niet en ik ga geen viagra slikken,’ zegt hij. Als André zich niet aangetrokken voelt tot de vrouw in kwestie, vertelt hij dit eerlijk. Iets dat hem lang niet altijd in dank wordt afgenomen.

Zes keer per jaar

Zijn vrouw en hij hebben afgesproken dat André het bij ongeveer zes keer per jaar houdt. ‘We hebben geen open relatie,’ zegt hij. Buitenechtelijke seks heeft hij alleen met vrouwen zonder ervaring. Meer dan zes keer per jaar afspreken hoeft voor hem zelf ook niet. Op deze manier blijven de afspraken bijzonder. ‘Ik ben echt geen enorme wereldverbeteraar hoor,’ zegt André. ‘Dit is een win-winsituatie.’

Hij helpt vrouwen én geniet zelf ook. ‘Het is opwindend dames klaar te laten komen, te zien hoe ze genieten van mijn aanrakingen.’ André begint de date met een lange tantramassage, stelt álles in werking om de vrouw in kwestie te helpen ontspannen. André vraagt vooraf waarnaar deze vrouwen precies zoeken. ‘Sommigen willen gewoon dat de kop eraf is, niet langer maagd zijn. Anderen verlangen werkelijk naar seks, of willen juist leren wat mannen lekker vinden.’

Dat deze vrouwen hem dankbaar zijn, staat als een paal boven water. Nienke (40) ‘die jarenlang door omstandigheden intimiteit voor zich had uitgeschoven’ schrijft op zijn site: ‘Door dit avontuur merk ik dat er een last van mijn schouders is gevallen. Seks is niet langer een beladen onderwerp.’ Een 31-jarige dame laat weten: ‘Ik vond geen man goed genoeg om mij te ontmaagden. Ik had altijd iets aan te merken, tot alle kerels ineens bezet waren.’

Een vriendin vond dat ze zichzelf tekort deed en wees haar op André’s site. Ze besloot een afspraak met hem te maken en was zeer te spreken over deze beslissing. ‘Mijn leven staat weer op de rails. Ik kan het iedere maagd aanbevelen.’