Wie denkt Jan Smit wel dat hij is?

PROFIEL — Hoewel hij vorig jaar zijn pensioen als zanger aankondigde, maakt Jan Smit (31) nu een opmerkelijke move: hij sluit zich aan bij De Toppers. Hoezo?

Evert Santegoeds - hoofdredacteur Privé

‘Ik vind Jan een aardige gozer. Hoewel hij zijn persoonlijke leven zorgvuldig afschermt, heeft hij mij het interview met z’n moeder nooit kwalijk genomen. Nog altijd wordt er gesproken over de kandelaars, gastendoekjes en konijnenbontjes die zijn ex Yolanthe uit het huis mee had gegrist. Mede door Jaap Buijs zijn Jans privédingetjes geen grote kwesties geworden. Knap hoe hij met een paar liedjes die nogal op elkaar lijken – wat is in vredesnaam het verschil tussen Als de Nacht Verdwijnt en Als de Morgen Is Gekomen? – een carrière van twintig jaar heeft opgebouwd. Hij moet wel uitkijken met die Pearle-reclame.

Met een grijns nam Jan de Loden Leeuw in ontvangst, maar die commercials zijn zó strontvervelend dat ze misschien meer schade aan zijn carrière toebrengen dan het sportieve bedrag dat er op die cheque staat.’

