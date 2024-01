Reportage: een dag op de bierfiets door pretpark Amsterdam

Een overkokende woningmarkt, liquidaties aan de lopende band of het verdwijnen van iconische coffeeshops? Nee, het is de gehekelde bierfiets die al jaren grote irritatie opwekt in de hoofdstad. Revu klom een weekendje aan boord van de rijdende kroeg en maakte kennis met de banale scheldsalvo's van extreem intolerante Amsterdammers. Uiteraard onder het genot van een pils.

Foto: Amaury Miller

Van begin af aan is dit fenomeen geen geliefde attractie geweest. Althans, bij Amsterdammers. Rond de eeuwwisseling doken de eerste Nederlandse bierfietsen op van het Fietscafé, een idee van Henk en Zwier van Laar. ‘De beginjaren verliepen rustig, maar na drie jaar begonnen er geregeld klachten binnen te komen van de buurtbewoners,’ herinnert Zwier zich. ‘De laatste jaren is het geëxplodeerd.’

Wie zoekt zal nieuwsberichten uit 2010 terugvinden waarin gepikeerde Amsterdammers al flirten met het idee van een bierfiets-verbod. In de zomer van 2015 zijn 6500 inwoners van het toeristenwalhalla helemaal klaar met ‘terreurkastelen die hun mooie stad verzieken’ en tekenen een petitie van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, in het kader van project www.wegmetdebierfiets.nl. ‘Het is hier geen pret­park’ is een dagelijkse uitspraak van menig Amsterdammer om diens irritatie en haat jegens de fietsende feestjes in ‘hun’ binnenstad uit te drukken. Dat die haatgevoelens diep gaan, blijkt wel uit de reacties op diezelfde website. ‘Wat een lawaai, wat een geschreeuw, wat een platheid, wat een verloedering. Ik voel me aangerand als zo’n ding voorbijkomt.’ En: ‘De bierfiets is een enorme klont lelijkheid die onze stad besmeurd met zijn smerige herrieschoppende, bierzuipende barbaren van schepsels die het apparaat voortbewegen.’