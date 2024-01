Lodewijk Asscher: Als je je niet houdt aan onze regels, lig je eraf

Als wethouder in Amsterdam ging hij van deur tot deur om te controleren of het leerlingenvervoer voor gehandicapte kinderen was verbeterd onder zijn leiding. Een rasechte sociaaldemocraat met een hart voor het volk. Maar blijft Lodewijk Asscher (42) dezelfde betrokken man nu hij lijsttrekker van de Pvda is? ‘Politiek is geen spelletje. Je doet het voor de volgende generaties, voor onze kinderen.’

Fotografie Corné van der Stelt

Om het beestje maar bij de naam te noemen: er dreigt een salafistisch gevaar. Hoe balanceer je een realistische aanpak zonder door te slaan naar naïeve politieke correctheid of juist racisme?

‘Denk maar weer aan de metafoor van het voetbalteam. Wie zich aan de spelregels houdt, hoort erbij. Je moet niet iemand verdacht maken omdat hij Ahmed heet, dat is fout. Dat vind ik ook fout van Wilders. Voor Wilders is zelfs Aboutaleb nog verdacht terwijl we juist heel trots op die man kunnen zijn, of Khadija Arib. Nogmaals: wie zich aan de spelregels houdt, hoort erbij. Ophouden met zeuren. Maar als je je niet aan de spelregels houdt, hoor je er niet bij. Geen excuusjes, slechte jeugd gehad, verkeerd geïnformeerd, als je je niet houdt aan onze regels lig je eraf. Ik ben nu een wet aan het maken om de financiering van dat soort terreurgasten tegen te houden. We kunnen het niet laten gebeuren dat extremisten onder onze ogen met oliedollars terreur financieren. Met als gevolg dat mensen zoals jij en ik met joodse roots of mijn persvoorlichter Simon die met een man getrouwd is zich minder veilig voelen. Dat gaan we niet laten gebeuren.’

Lees het hele interview op Blendle.