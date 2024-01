Recensie: 4 sterren voor Strike van Moss

Moss – Strike

Na Never Be Scared / Don’t Be A Hero werd Moss wat ontoegankelijker. Niet dat ze in ’t wilde weg gingen freaken, maar naar de dikke en prominente hooks van het doorbraakalbum werd minder gezocht. Het leverde interessante platen op voor een kleiner publiek. Zijproject Klangstof van bassist Koen van de Wardt kreeg wél een flinke groeistuip. Hij is dus niet meer op Strike te horen, want zo gaan die dingen. Wat er wel op Strike te horen valt? Een band die het weer veel meer in het liedje heeft gezocht. Niet zo in your face als op Never Be Scared, want er hangt een duidelijke rust over de plaat. Strike start energiek en sluit net zo levendig af met het stuwende My Decision, maar de luisteraar krijgt voornamelijk de gebalanceerde kant te horen.

Een enkel nummer is net te onopvallend, maar het meeste werk bloeit na een paar luisterbeurten volledig op. Strike is opgenomen in de Vantage Pointstudio van deus, een band die samen met Balthazar rondzweeft in het slepende Kathmandu. Prima. Moss schreeuwt op Strike niet van de daken, maar fluistert in je oor: goede liedjes schrijven doe je zo.

Moss – Strike: 4 sterren