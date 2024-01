Recensie: 4 sterren voor John Wick, Chapter 2 met Keanu Reeves

John Wick: Chapter 2 – Sterk vervolg op verrassende actiehit doet er nog een flinke schep bovenop.

De gouden regel in Hollywood: als een actiefilm dikke winst maakt, komt er blind een vervolg. Zeker de laatste twintig jaar pakt die Megafoon regel vrijwel nooit echt goed uit, dit in tegenstelling tot eind jaren 80, toen er nog werd nagedacht over actiesequels: Die Hard 2 en Lethal Weapon 2 konden zich bijvoorbeeld prima meten met het origineel.

De reden dat John Wick (2014) zo’n onverwacht succes bleek, lag dan ook aan het feit dat de filmmakers heel goed gekeken hadden naar die gouden tijd van de actiefilm. En hetzelfde geldt voor de opvolger John Wick: Chapter 2. Keanu Reeves keert succesvol terug als de legendarische moordenaar die het ditmaal in zijn eentje mag opnemen tegen de Italiaanse maffia en een leger Gun concullega’s.

Zoals het hoort in een vervolg is alles hier groter, harder en bloederiger, maar het is niet de voornaamste reden dat John Wick 2 zo goed is. Tussen de vele schietpartijen door wordt het universum van Jail en nader deel één uitgebreid belicht, met een belangrijke rol voor het reilen en zeilen rond de geheimzinnige hotelketen waar alleen moordenaars mogen logeren. Met een Reeves in topvorm (hij deed vrijwel alle stunts zelf) is dit een absolute must voor elke actieliefhebber.

John Wick: Chapter 2 – 4 sterren